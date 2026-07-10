La billetterie pour les épreuves internationales de western, organisées à Equita Lyon les 31 octobre et 1er novembre prochains, est ouverte.

Du 28 octobre au 1er novembre prochains, un vent du far-west soufflera sur Eurexpo Lyon. Comme chaque année, le salon du cheval Equita' Lyon, accueillera les plus grands cavaliers de western internationaux lors de deux rendez-vous : la finale Open du NRHA European Derby, le samedi 31 octobre, et la coupe d'Europe NBHA de Barrel Racing & Pole Bending, le dimanche 1er novembre.

La billetterie pour les deux événements est déjà ouverte. Les places pour la finale Open du NRHA European Derby sont affichées à 55 euros et celles pour la coupe d'Europe NBHA de Barrel Racing & Pole Bending, à 45 euros.

A noter que le billet donne également accès à l'ensemble du salon, où se déroulent des épreuves de dressage, de western et de saut d'obstacles amateurs, accessibles gratuitement.

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