Actualité
La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne installée au sein du palais de la Bourse à Lyon

"Agir quand tout s'accélère" : la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne débloque 5 millions d'euros pour sauver les entreprises à céder

  • par Marc-Antoine Galand

    • Face au ralentissement économique et à la vague de transmissions à venir, la chambre consulaire a présenté mardi 7 juillet un plan pour le second semestre 2026. Fonds Transmission, incubateur industriel, cybersécurité : elle veut peser davantage sur les territoires.

    "Agir quand tout s'accélère." C'est le mot d'ordre affiché par Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, pour présenter, mardi 7 juillet, la feuille de route de l'institution pour le second semestre 2026. Dans un contexte marqué par la hausse des défaillances d'entreprises et le ralentissement de l'activité, la chambre consulaire entend passer d'un rôle historique d'accompagnement à celui d'investisseur et de fédérateur.

    Le principal chantier annoncé concerne la transmission d'entreprises. Selon les données de la CCI, près de 40% des dirigeants de PME et ETI industrielles de la métropole lyonnaise, de Saint-Étienne et de Roanne envisagent de céder leur société dans les cinq prochaines années. Une vague qui inquiète, alors que la fragilité économique du moment complique les opérations de reprise. Pour y répondre, la CCI prévoit de lancer entre fin 2026 et début 2027 un Fonds Transmission doté de 5 millions d'euros, destiné à sécuriser les financements des repreneurs et à éviter la disparition d'entreprises pourtant viables.

    Une CCI désormais actionnaire

    Le tournant est net : la chambre consulaire assume désormais un rôle d'actionnaire. Elle entre au capital de SERL Immo, foncière lyonnaise dédiée aux entreprises, et prend une participation dans la Foncière 42, dédiée à l'immobilier économique dans la Loire. La CCI investira également dans la future résidence étudiante Kombo, à proximité du campus d'emlyon business school, pour tenter de répondre aux tensions sur le logement étudiant lyonnais. Une manière d'utiliser sa surface financière pour peser sur les infrastructures territoriales, plutôt que de se limiter au conseil aux dirigeants.

    Autre annonce marquante : la création à horizon 2027 d'un incubateur dédié aux startups industrielles. Une dizaine de jeunes entreprises pourront y bénéficier d'un accompagnement spécifique, pensé pour accélérer leur passage à l'échelle et leur accès au marché. Un dispositif qui vise la réindustrialisation régionale, dans un moment où l'Auvergne-Rhône-Alpes se pose en région pilote sur les sujets d'industrie de rupture. Deux instituts de formation spécialisés doivent également voir le jour, l'un consacré à la logistique, l'autre au tourisme.

    Cybersécurité et intelligence artificielle

    Face à la multiplication des cyberattaques, la CCI met en avant le lancement, depuis le 1er juin, du dispositif Cyber Assistance Auvergne-Rhône-Alpes. Accessible 24 heures sur 24, ce service basé au Hub des Sécurités d'Écully propose une assistance téléphonique immédiate aux entreprises victimes d'attaques, un premier diagnostic technique et une orientation vers des prestataires spécialisés. Un dispositif appelé à monter en puissance à mesure que la menace se banalise, y compris pour les petites structures.

    Sur l'intelligence artificielle, la CCI mise sur l'appropriation par les PME. Après le lancement de l'IA Tour dans la Loire, une convention avec l'association Les Entrepreneurs Rhône doit permettre de déployer un programme spécifique pour les TPE et PME, avec ateliers, entreprises pilotes et outils sectoriels. Enfin, la rentrée sera rythmée par plusieurs rendez-vous économiques : lancement du dispositif APESA 69 pour les entrepreneurs en difficulté, soirée économique de rentrée le 7 septembre, et quatrième édition de GOFab ! Industrie du futur le 13 octobre. Autant de rendez-vous qui traduisent la volonté de la CCI d'occuper le terrain à un moment où le tissu économique régional cherche un second souffle.

    Lire aussi : Seul candidat, Philippe Valentin est réélu Président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

    à lire également
    gare de la Part-Dieu
    Grands départs : la SNCF mobilisée face à un trafic record sous la canicule

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gare de la Part-Dieu
    Grands départs : la SNCF mobilisée face à un trafic record sous la canicule 17:24
    Vente d'alcool, feux d'artifice : dans le Rhône, la préfecture serre la vis pour le 14 juillet 17:23
    "Agir quand tout s'accélère" : la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne débloque 5 millions d'euros pour sauver les entreprises à céder 17:08
    Emmanuel Giraud
    Sécurité, urbanisme… : le maire du 9e arrondissement de Lyon fait un premier bilan 17:05
    Place des Terreaux
    Lyon : une femme endormie sur la place des Terreaux victime d'une tentative d'agression sexuelle 16:43
    d'heure en heure
    chevaux western équitation
    Equita'Lyon 2026 : la billetterie pour les épreuves de western est ouverte 16:35
    Incendie au massif du Justin. ©MairiedeDie
    Drôme : l'avant de l’incendie du massif du Justin n’évolue plus depuis 36 heures 16:23
    JO 2030 : Lyon accueillera bien les épreuves paralympiques de hockey et de curling 16:16
    Haute-Savoie : L’ouverture prochaine d’un magasin Grand Frais  16:03
    Cinéma, lecture, jardinage : à Villeurbanne, des animations pour le festival "Vivez l'été" 15:50
    On a testé la Brasserie Georges (qui fête ses 190 ans), à Lyon 15:46
    Saint Jean : un food truck de ravioles sur l’A6 15:29
    Le nouveau maillot domicile de l'ASSE pour la saison 2026-2027. ©ASSE
    L’AS Saint-Étienne dévoile son nouveau maillot avec Casino 15:18
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut