Face au ralentissement économique et à la vague de transmissions à venir, la chambre consulaire a présenté mardi 7 juillet un plan pour le second semestre 2026. Fonds Transmission, incubateur industriel, cybersécurité : elle veut peser davantage sur les territoires.

"Agir quand tout s'accélère." C'est le mot d'ordre affiché par Philippe Valentin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, pour présenter, mardi 7 juillet, la feuille de route de l'institution pour le second semestre 2026. Dans un contexte marqué par la hausse des défaillances d'entreprises et le ralentissement de l'activité, la chambre consulaire entend passer d'un rôle historique d'accompagnement à celui d'investisseur et de fédérateur.

Le principal chantier annoncé concerne la transmission d'entreprises. Selon les données de la CCI, près de 40% des dirigeants de PME et ETI industrielles de la métropole lyonnaise, de Saint-Étienne et de Roanne envisagent de céder leur société dans les cinq prochaines années. Une vague qui inquiète, alors que la fragilité économique du moment complique les opérations de reprise. Pour y répondre, la CCI prévoit de lancer entre fin 2026 et début 2027 un Fonds Transmission doté de 5 millions d'euros, destiné à sécuriser les financements des repreneurs et à éviter la disparition d'entreprises pourtant viables.

Une CCI désormais actionnaire

Le tournant est net : la chambre consulaire assume désormais un rôle d'actionnaire. Elle entre au capital de SERL Immo, foncière lyonnaise dédiée aux entreprises, et prend une participation dans la Foncière 42, dédiée à l'immobilier économique dans la Loire. La CCI investira également dans la future résidence étudiante Kombo, à proximité du campus d'emlyon business school, pour tenter de répondre aux tensions sur le logement étudiant lyonnais. Une manière d'utiliser sa surface financière pour peser sur les infrastructures territoriales, plutôt que de se limiter au conseil aux dirigeants.

Autre annonce marquante : la création à horizon 2027 d'un incubateur dédié aux startups industrielles. Une dizaine de jeunes entreprises pourront y bénéficier d'un accompagnement spécifique, pensé pour accélérer leur passage à l'échelle et leur accès au marché. Un dispositif qui vise la réindustrialisation régionale, dans un moment où l'Auvergne-Rhône-Alpes se pose en région pilote sur les sujets d'industrie de rupture. Deux instituts de formation spécialisés doivent également voir le jour, l'un consacré à la logistique, l'autre au tourisme.

Cybersécurité et intelligence artificielle

Face à la multiplication des cyberattaques, la CCI met en avant le lancement, depuis le 1er juin, du dispositif Cyber Assistance Auvergne-Rhône-Alpes. Accessible 24 heures sur 24, ce service basé au Hub des Sécurités d'Écully propose une assistance téléphonique immédiate aux entreprises victimes d'attaques, un premier diagnostic technique et une orientation vers des prestataires spécialisés. Un dispositif appelé à monter en puissance à mesure que la menace se banalise, y compris pour les petites structures.

Sur l'intelligence artificielle, la CCI mise sur l'appropriation par les PME. Après le lancement de l'IA Tour dans la Loire, une convention avec l'association Les Entrepreneurs Rhône doit permettre de déployer un programme spécifique pour les TPE et PME, avec ateliers, entreprises pilotes et outils sectoriels. Enfin, la rentrée sera rythmée par plusieurs rendez-vous économiques : lancement du dispositif APESA 69 pour les entrepreneurs en difficulté, soirée économique de rentrée le 7 septembre, et quatrième édition de GOFab ! Industrie du futur le 13 octobre. Autant de rendez-vous qui traduisent la volonté de la CCI d'occuper le terrain à un moment où le tissu économique régional cherche un second souffle.