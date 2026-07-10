Drôme : l'avant de l’incendie du massif du Justin n’évolue plus depuis 36 heures

Ce vendredi 10 juillet à 13 h, la préfecture de la Drôme a annoncé que l’avant du feu dans le massif du Justin avait cessé d’évoluer depuis 36h. Cela concerne le secteur de Montmaur-en-Diois.

L’avant du feu de l’incendie dans le massif du Justin a été stoppé, "depuis 36 h, il n’évolue plus", a indiqué la préfète de la Drôme dans un communiqué de presse. La situation est sous contrôle ce vendredi 10 juillet à 13h dans les secteurs d’Aurel et de Barsac.

À ce stade, les forces de l’ordre déployées continuent de maintenir "une action renforcée sur l’arrière du feu" en raison du risque de reprise de l’incendie due aux températures élevées et au vent. Sur le flanc du massif qui fait face à la commune de Die, "le feu progresse lentement et les moyens de protection terrestre des personnes et des biens sont actuellement à l’œuvre", indique la préfecture.

Les personnes ayant été évacuées de manière préventive n’ont pas encore l’autorisation de regagner leur domicile, mais aucune autre nouvelle évacuation n’est nécessaire à ce stade.

Au total, 570 personnes des forces de l’ordre sont mobilisées : sapeurs-pompiers, militaires, gendarmes, agents de l’ONF et de la sécurité. Ensemble, ils continuent de surveiller l’incendie, notamment avec les annonces météorologiques d’une vigilance jaune orage de 14 h à 00 h sur le département de la Drôme. « En complément de la manœuvre terrestre, les moyens aériens, dont un hélicoptère bombardier d’eau, restent mobilisés », indique le communiqué de presse.

La préfecture précise qu'une "cellule de soutien et d’appui psychologique est ouverte aux habitants". Elle est située à la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Die, au 12 rue Emile Laurence de 18 h à 20 h tous les jours.

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