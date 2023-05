Lyon : la circulation réglementée pour le concert de Depeche Mode

Mercredi 31 mai, Depeche Mode sera en concert au Groupama Stadium à 20h45. Pour l'occasion une réglementation spécifique va être mise en place concernant la circulation et le stationnement autour du stade.

Le groupe britannique Depeche Mode va se produire en concert mercredi 31 mai au Groupama Stadium. Une date très attendue par les fans qui seront nombreux à se rendre au sein de l'OL Vallée.

Pour l'occasion, la circulation et le stationnement seront très réglementés entre 16 heures et 1 heure le lendemain matin. Ces restrictions concerneront une partie des communes de Décines, Meyzieu et Chassieu.

Circulation et stationnement réglementés

Les clients du McDonald's et de la Boîte à outils ne seront plus autorisés à utiliser la route de Jonage pour les entrées et les sorties. Seul l'accès des clients du magasin Centrakor sera maintenu via la route de Jonage dans le sens entrant. L'avenue Simone-Veil sera complètement fermée, tandis que la rue Violette-Maurice sera interdite aux véhicules de transit. La gestion de la circulation entre les bretelles d'accès de l'échangeur n° 7 de la rocade est et l'avenue Simone-Veil sera assurée par les services de police.

Des autorisations sont tout de même données aux porteurs du badge 2023 du Pass riverains. En cas de nécessité absolue ils pourront se rendre ou sortir de leur domicile. Une organisation très contraignante pour permettre à l'évènement - qui va rassembler une grande quantité de personnes - de se dérouler dans les meilleures conditions. Le secteur est donc à éviter autant que possible.