Lyon : des travaux débutent dès ce lundi sur la Presqu'île

Les travaux de la rue Grenette sur la Presqu'île de Lyon débutent ce lundi 13 mai. L'axe sera fermé à la circulation automobile.

Les travaux controversés de la rue Grenette débutent dès ce lundi 13 mai. Cette dernière sera fermée à la circulation automobile pour permettre l'aménagement du réseau souterrain. L'axe restera accessible pour les riverains, les livraisons et les piétons. Les rues de Brest et du Président Edouard-Herriot restent ouvertes.

Durant les travaux, la fermeture à la circulation est effective entre la rue Mercière et la rue de la République. Le sens de circulation de la rue Grenette est modifié entre le Quai Saint-Antoine et la rue Mercière afin de permettre aux voitures de rejoindre les quais. Pour les automobilistes qui traversent la Presqu’île, les principaux axes de report en amont sont le tunnel de Croix-Rousse et Perrache. Les automobilistes peuvent aussi traverser par le sud de la place Bellecour.

Des travaux jusqu'à l'été 2025

Pour permettre le réaménagement de l'espace public, les travaux vont s'étaler en plusieurs phases jusqu'à l'été 2025. "Des travaux préparatoires doivent être réalisés pour moderniser les réseaux, notamment celui de l’assainissement des eaux usées. Ces réseaux très anciens présentent un état de vétusté important (nombreux désordres, branchements hors d’usage…)", indique la Métropole de Lyon.

Ainsi, de mai à octobre, les travaux porteront sur les branchements, avec des travaux de la rue Mercière à la rue de la République en demi-chaussée. Ensuite, c'est le réseau électrique qui sera modernisé avant de s'attaquer au collecteur des eaux usées dès novembre. La fin des travaux de voirie sont prévus à l'été de l'année prochaine.