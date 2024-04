La rue Grenette, permettant de traverser la Presqu'île de Lyon d'est en ouest, sera fermée aux voitures dès le mois de mai.

Le projet de "Presqu'île à vivre" se met en marche dès le printemps, avec de premiers travaux sur la rue Grenette. A l'été 2025, cet axe emprunté chaque jour par 10 000 automobilistes et qui permet de traverser la Presqu'île d'est en ouest sera réservé à la circulation des transports en commun et des cyclistes et trottinettes.

Dès le moi de mai 2024, des travaux de réhabilitation des réseaux d'eaux usées seront engagés. Une première phase s'étendra jusqu'en octobre, avec des travaux de la rue Mercière à la rue de la République en demi-chaussée. De novembre 2024 à fin mars 2025, les travaux porteront sur le collecteur.

Les accès piétons et cyclistes maintenus

Pour permettre la réalisation des travaux, la rue Grenette sera fermée à la circulation automobile à partir de mi-mai avec un plan de déviation mis en place. "Les accès riverains, cycles, piétons et les accès logistique et livraisons pour les commerçants sont maintenus", indique la Métropole de Lyon.

Les automobilistes qui empruntent chaque jour la rue Grenette pour traverser la Presqu’île devront contourner le coeur du centre-ville de Lyon par le tunnel de la Croix-Rousse ou les trémies de Perrache, comme un avant-goût du projet définitif de Presqu'île à vivre. Un choix assumé par l'exécutif métropolitain, "80 % des déplacements pour rejoindre la presqu'île se faisant en transports en commun ou en modes doux", justifiait Bruno Bernard, le président EELV de la collectivité, au mois de mars lors de la présentation du projet d’apaisement de la Presqu’île.

Un avant-goût de "Presqu'île à vivre"

Les traversées nord-sud de la rue Grenette, par les rue de Brest et Président Herriot seront également maintenues pour la circulation générale. La Métropole de Lyon met en place une boucle WhatsApp réservée aux commerçants pour les tenir informés de l'impact et de l'avancée des travaux. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de la Métropole.

Pour rappel, le projet Presqu'île à vivre prévoit la mise en place d'une zone à trafic limité d'ici 2025 de la place Bellecour à la place des Terreaux. La rue de la République sera "livrée aux piétons". Dans un premier temps en aménagement transitoire à partir de septembre 2025 puis définitif à partir de 2026, en tenant compte des usages observés lors de la période transitoire.

