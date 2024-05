A deux semaines de la fermeture aux automobilistes de la rue Grenette à Lyon, l'adjoint au maire du 2e arrondissement en charge des déplacements compare cette décision à la mise en place d'un "mur de Berlin invisible".

Étape majeur dans la mise en place du projet "Presqu'île à vivre des écologistes", la fermeture à la circulation automobile de la rue Grenette dès la mi-mai, d'abord pour permettre la réalisation de travaux, puis de manière définitive dès l'été 2025 inquiète. Axe majeur emprunté chaque jour par 10 000 automobilistes, permettant notamment de relier le quartier de la Part-Dieu au Vieux-Lyon, il sera réservé aux transports en communs et cyclistes.

Une majorité de lyonnais refusent que ⁦@Gregorydoucet⁩ et ⁦@brunobernard_fr⁩ installent UN MUR DE BERLIN invisible à Lyon ! Lyonnais un autre avenir est possible pour notre cité construisons le ensemble . ⁦@poliver69⁩ ⁦@lyonmag⁩ ⁦@actufr_lyon⁩ #lyon pic.twitter.com/2QgSXR8bFq — Jean-Stéphane Chaillet (@JsChaillet) May 6, 2024

Et cette décision des écologistes, n'est pas du tout du goût de l'adjoint au maire du 2e arrondissement en charge des déplacements notamment, Jean-Stéphane Chaillet. L'élu est allé ce mardi jusqu'à comparer ce choix à l'installation d'un "mur de Berlin invisible à Lyon". "Lyonnais un autre avenir est possible pour notre cité, construisons le ensemble", conclut-il, mentionnant au passage son maire et probable futur candidat LR aux élections municipales, Pierre Oliver. Pas sûr toutefois que le maire du 2e, adepte du clash et des outrances sur les réseaux sociaux, ne souhaite être associé à celle ci.

Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir les élus écologistes et pas que. Secrétaire écologiste du Rhône, Nathan Guedj s'est fendu d'une photo évoquant la journée mondiale des blaireaux prévue le 15 mai accompagné d'un mot : "Pour une fois que la droite est en avance sur son temps." Le vice-président écologiste de Sytral Mobilités, Vincent Monot a répondu : "Certains devraient ouvrir un livre d'histoire avant de tweeter des choses aussi imbéciles."