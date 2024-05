Près de Lyon : un arrêté préfectoral prit contre ce parc d'attractions

La préfecture de région a pris un arrêté à l'encontre du parc à thème spécial dinosaures Dinopedia. Sa construction est momentanément interrompue.

Sa construction faisait débat depuis plusieurs mois. Plusieurs collectifs se sont montés pour protester contre la construction d'un quatrième parc préhistorique Dinopedia dans la commune de Trévoux (Ain).

La construction était pourtant en cours, mais jeudi 9 mai, les gendarmes ont mis un point d'arrêt au chantier. En effet, les travaux se faisaient sans certaines autorisations. La préfecture de région a alors pris un arrêté pour stopper les opérations.

Lire aussi : Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 au 12 mai

Plusieurs manquements

Deux motifs sont mis en avant par les autorités : les nuisances sonores et environnementales que ces nouveaux aménagements pourraient provoquer. Le parc prévoyait de pouvoir accueillir jusqu'à 500 personnes par jour sur plus de 200 jours par an qui plus est à 70 mètres d'une zone résidentielle.

En plus de cela, le parc n'a pas établi d’inventaire de faune et flore, de projections précises et d’évaluation des impacts sur la biodiversité. Aucune projection non plus à propos des émissions de gaz à effet de serre.

Lire aussi : Le Pal, entre zoo et parc d’attractions

Afin de pouvoir continuer les travaux, le parc devra répondre à toutes les exigences de la préfecture. En parallèle, les collectifs poursuivent leur mobilisation pour une clôture définitive du projet.