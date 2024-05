Rocade est, A47, A46... les automobilistes devront s’adapter à plusieurs perturbations sur les autoroutes dès la semaine prochaine.

Alors qu’une partie du périphérique Laurent Bonnevay sera fermé à la circulation jusqu’à ce dimanche 12 mai, de nombreuses perturbations sont à prévoir autour de Lyon la semaine prochaine, du 13 au 19 mai.

Des portions de voies et bretelles fermées

Dès lundi 13 mai et jusqu’au mercredi 15 mai, la rocade Est dans le sens Nord-Sud, la bretelle de sortie OL Vallée, sera fermée entre 21 heures et 5 heures du matin.

Sur l’A7, dans le sens Sud-Nord, la bretelle de sortie Feyzin sera, elle aussi, fermée le lundi 13, le mercredi 15 et le jeudi 16 mai de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain. Toujours sur l’A7, dans le sens Sud-Nord du nœud de Ternay au nœud de Feyzin ainsi que sur la rocade est dans le sens Nord-Sud entre les nœuds des îles et de Manissieux, la circulation ne se fera que sur une seule voie du lundi 13 au jeudi 16 mai, de 21 heures à 5 heures du matin le lendemain pour des travaux d’entretien de la chaussée.

Lire aussi : Le périphérique Laurent-Bonnevay fermé pendant 5 jours en mai

Sur l’A7 et l’A42, la circulation ne se fera que sur deux voies sur trois dès le diffuseur de Solaize pour l’A7, et dans le sens Est-Ouest de Beynos à Miribel jusqu’au 28 mai pour l’A42.

Fermeture de nuit

Plusieurs travaux d’entretien ou de rénovation de la chaussée vont également impacter la circulation dès ce lundi 13 mai. Les nuits du lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 de 21 heures à 6 heures le lendemain matin, l’A46 Nord dans le sens Sud-Nord de Villars-les-Dombes à Neuville-sur-Saône, l’A432 dans le sens Sud-Nord du nœud de La Boisse au nœud de Mionnay, de la rocade est (RN 346) dans le sens Sud-Nord du nœud de Manissieux au nœud des îles et de l’A42 dans le sens Ouest-Est du nœud des îles à Miribel seront ainsi fermées.

Les lundi 13 et mardi 14 mai, de 21 heures à 6 heures le lendemain, l’A47 sera fermée dans le sens est-ouest de Givors-ouest à Rive-de-Gier. Et le mercredi 15 et jeudi 16 mai de 21 heures à 6 heures dans le sens Ouest-Est de Martin-la-Plaine à Givors-Ouest.