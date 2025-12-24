Lyon : déplacer le marché de Noël place Bellecour ? Grégory Doucet promet une étude en 2026

La pétition lancée par un Lyonnais en septembre dernier a d’ores et déjà récolté 15 000 signatures. Le maire de Lyon assure qu’une étude sera lancée en 2026 pour une installation "dès 2028".

Alors que la mairie de Lyon assurait en septembre dernier que le sujet n’était "pas d’actualité" et que la question se poserait "au moment du renouvellement du marché", soit en 2028, les choses semblent avoir bougé du côté de l’Hôtel de Ville.

15 000 signatures récoltées

En septembre dernier, le Lyonnais Théodore Lafond, patron de l’agence de communication lyonnaise Gentleview, mettait en ligne une pétition pour déplacer le célèbre marché de Noël de la place Carnot sur la place Bellecour (2e arr.), assurant que cette initiative pourrait faire de Lyon "une destination internationale de Noël", à l'image de Strasbourg ou de Vienne. Il précisait son idée : "Le marché de Carnot génère quelques millions d’euros de retombées. Un marché à Bellecour pourrait en générer 30 à 50 millions, profitant à toute la Presqu’île".

Un engouement que semble avoir entendu la Ville de Lyon alors que la campagne pour les municipales est pleinement lancée. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le maire Grégory Doucet (Les Écologistes) assure qu’une étude serait lancée en 2026 "pour une installation en 2028 en lien avec les forains et les commerçants du 2e arrondissement". Une annonce, ou promesse de campagne, qui devrait séduire de nombreux Lyonnais, tandis que Jean-Michel Aulas reste en tête des intentions de vote dans un dernier sondage de nos confrères de Lyon Mag.

Lors de sa mise en ligne, la pétition avait par ailleurs reçu le soutien de l’opposition, dont la conseillère municipale Béatrice de Montille (LR) qui saluait "une belle initiative citoyenne, féerique et lumineuse".

