Jean-Michel Aulas lors de l’inauguration de son local de campagne à Lyon. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Aulas reste largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales à Lyon selon un nouveau sondage.

Un nouveau sondage, mais pas de surprise. Lyon Mag et Radio Espace publient en cette semaine de Noël de nouveaux sondages OpinionWay* pour les élections municipales et métropolitaines de 2026. Selon nos confrères, Jean-Michel Aulas surclasse toujours le maire sortant Grégory Doucet avec 46 % d'intentions de vote au premier tour, contre 25 % pour l'écologiste.

L'extrême droite au second tour ?

Dans le sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale de novembre, l'ex-patron de l'OL culminait à 47 %, tandis que le maire sortant obtenait 27 % des voix. Aucun changement significatif à noter donc, les quelques points en plus ou en moins étant impossibles à exploiter du fait des marges d'erreur de ces sondages.

À noter néamoins que le candidat de l'extrême droite RN-UDR, Alexandre Dupalais plafonnait à 6 % dans notre sondage de novembre, alors qu'il touche le seuil des 10 % dans le nouveau sondage de Lyon Mag. Un seuil qui le qualifierait pour un triangulaire et qui pourrait priver JMA d'un report de voix bien utile, comme le montrait notre sondage de novembre.

*L'échantillon, la méthode et la date de réalisation du sondage n'ont pas été précisés.

