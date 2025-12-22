Actualité
Jean-Michel Aulas lors de l’inauguration de son local de campagne à Lyon. (Photo ARNAUD FINISTRE / AFP)

Municipales 2026 à Lyon : Aulas reste en tête des intentions de vote selon un nouveau sondage

  • par Nathan Chaize

    • Aulas reste largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales à Lyon selon un nouveau sondage.

    Un nouveau sondage, mais pas de surprise. Lyon Mag et Radio Espace publient en cette semaine de Noël de nouveaux sondages OpinionWay* pour les élections municipales et métropolitaines de 2026. Selon nos confrères, Jean-Michel Aulas surclasse toujours le maire sortant Grégory Doucet avec 46 % d'intentions de vote au premier tour, contre 25 % pour l'écologiste.

    L'extrême droite au second tour ?

    Dans le sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale de novembre, l'ex-patron de l'OL culminait à 47 %, tandis que le maire sortant obtenait 27 % des voix. Aucun changement significatif à noter donc, les quelques points en plus ou en moins étant impossibles à exploiter du fait des marges d'erreur de ces sondages.

    À noter néamoins que le candidat de l'extrême droite RN-UDR, Alexandre Dupalais plafonnait à 6 % dans notre sondage de novembre, alors qu'il touche le seuil des 10 % dans le nouveau sondage de Lyon Mag. Un seuil qui le qualifierait pour un triangulaire et qui pourrait priver JMA d'un report de voix bien utile, comme le montrait notre sondage de novembre.

    *L'échantillon, la méthode et la date de réalisation du sondage n'ont pas été précisés.

    Lire aussi : Municipales 2026 : la déferlante Aulas s’abat sur Doucet et les écologistes à Lyon selon notre nouveau sondage

    à lire également
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard tête de liste à Villeurbanne, l'ex-parathlète Manon Doyelle pour Porte des Alpes 14:41
    Municipales 2026 à Lyon : Aulas reste en tête des intentions de vote selon un nouveau sondage 14:08
    Grève CGT Kuehne Nagel
    Rhône : les salariés de l'entreprise Kuehne+Nagel tirent la sonnette d'alarme 13:49
    Un fast-food de Villefranche fermé pour avoir employé des travailleurs sans papiers 13:13
    Escapades en Isère : sous les skis, l’Oisans 12:37
    d'heure en heure
    Entre auto-dérision et confession, Manu fait des Payet à Lyon 12:01
    Cambriolage Pixabay
    Rhône : après plusieurs mois d’enquête, un groupe de cambrioleurs interpellé 11:35
    Avion Sky Express
    Lyon : Sky Express ouvre une nouvelle ligne à destination d'Athènes 10:56
    Marché de noel à lyon
    Près de Lyon : il cambriole la bijouterie d’un centre commercial en passant par le toit 10:19
    voiture police faits-divers
    Plus de 3 200 personnes contrôlées lors d’une opération de sécurisation à Villeurbanne 09:45
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : la qualité de l’air s’améliore à Lyon ce lundi  09:07
    police Lyon
    Villeurbanne : deux hommes blessés par balle lors d’une altercation 08:34
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    L’Ardèche en vigilance orange pluie et inondation, d'autres départements concernés par des vigilances  07:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut