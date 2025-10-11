Et si le marché de Noël quittait la place Carnot ?

L’idée, lancée via une pétition, séduit autant qu’elle interroge : faire revenir des visiteurs dans le cœur de la Presqu’île, redonner de la vie et de l’animation commerciale à Bellecour, la grande place piétonne emblématique de Lyon.

Actuellement, le marché de Noël rassemble environ 80 chalets place Carnot, sur une surface de 11 000 m2. Selon les responsables de la pétition, passer place Bellecour permettrait d’étendre l’événement à près de 300 chalets, sur 62 000 m2 avec une fréquentation estimée entre 900 000 à 1,4 million de visiteurs contre environ 500 000 actuellement. “Le marché de Carnot génère quelques millions d’euros de retombées. Un marché à Bellecour pourrait en générer 30 à 50 millions”, abonde Théodore Lafond, l’initiateur du mouvement qui promet une meilleure visibilité et un regain de trafic pour les boutiques de la Presqu’île, rêvant d’attirer une clientèle de “toute l’Europe”. Des mots au goût de miel pour les commerçants du centre-ville, échaudés par la mauvaise conjoncture sur fond de guerre médiatique contre la majorité écologiste à la Ville, accusée de couler l’activité avec la zone à trafic limité et des chantiers à rallonge.

En face, les élus en place rejettent le projet. Selon Camille Augey, l’adjointe au maire chargée du commerce, la question se posera de nouveau “au moment du renouvellement du marché en 2028”. Accessible en ligne, la pétition a, en attendant, récolté plus de 4 500 signatures.

