Neige et verglas, crues, avalanches… la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune

La région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en vigilance jaune pour neige et verglas, crues ou encore avalanches et vent ce mercredi 24 décembre.

La vigilance est de mise ce mercredi 24 décembre sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France place en effet les départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, l’Ain, la Drôme, l’Ardèche, la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et l’Allier en vigilance jaune face au risque de neige et de verglas. La vigilance sera activée dans la plupart des territoires dès 15 heures. Des flocons de neige sont attendus dès 19 heures.

Météo France maintient par ailleurs sa vigilance jaune pour crues dans les départements de la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l’Ardèche, et pour avalanches en Savoie et en Isère ce mercredi.

Une vigilance jaune pour vent est également activée en Savoie et en Haute-Savoie.