Lyon : déplacer le marché de Noël à Bellecour ? "Pas d'actualité" répond la mairie

Lancée par un Lyonnais, une pétition en ligne propose de délocaliser l'annuel marché de Noël de la place Carnot sur la place Bellecour.

Et si l'annuel marché de Noël de la place Carnot se délocalisait ? C'est ce que propose une pétition mise en ligne par un Lyonnais dont l'idée est de déplacer l'événement sur la place Bellecour : "Le marché de Noël de la Place Carnot a longtemps enchanté les Lyonnais. Mais aujourd’hui, face à l’affluence, aux attentes des habitants et aux ambitions internationales de la ville, Carnot est devenu trop petit", défend l'auteur de la pétition. Il poursuit : "L’événement mérite une scène à sa hauteur."

"Une belle initiative citoyenne, féerique et lumineuse"

Selon ce dernier, la place Bellecour pourrait accueillir près de trois fois plus de stands, grâce à six fois plus d'espace. Un moyen de faire augmenter les retombées économiques du marché : "Le marché de Carnot génère quelques millions d’euros de retombées. Un marché à Bellecour pourrait en générer 30 à 50 millions, profitant à toute la Presqu’île", explique le Lyonnais dans un plan très détaillé. Mais surtout de faire de Lyon :"une destination internationale de Noël", à l'image de Strasbourg ou de Vienne.

Sur son compte Facebook, la conseillère municipale Béatrice de Montille a également apporté son soutien au projet en partageant "une belle initiative citoyenne, féerique et lumineuse", transformant peut-être cette idée citoyenne en une future proposition de campagne. Interrogée ce jeudi par Lyon Capitale, l'adjointe au maire en charge du commerce, Camille Augey indique que "ce n'est pas du tout d'actualité car le marché public se termine en 2028". Et de rappeler : "Par ailleurs si nous avions choisit Carnot c'est parce que pour beaucoup de raisons, notamment techniques, c'était l'endroit le plus approprié."

Selon Camille Augey la question se posera de nouveau "au moment du renouvellement du marché". Rendez-vous en 2028 donc, où l'équipe à la tête de la mairie aura alors les mains libres pour faire évoluer le marché de Noël. Accessible en ligne, la pétition a en attendant récolté plus de 500 signatures.

