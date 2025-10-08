Lyon déclare la guerre aux punaises de lit

En 2023, les punaises de lit étaient au centre des préoccupations. Si le sujet est doucement retombé, ces envahisseurs des temps modernes persistent, et de nombreuses personnes peinent toujours à s’en débarrasser. @Pexels

Envahissantes et sources d’angoisse, les punaises de lit touchent encore de nombreux Lyonnais. Dans le 8e arrondissement, une maison d’accueil inédite vient d’ouvrir pour briser le silence et aider les victimes.



Sous les matelas, dans les armoires, cachés dans la literie... en 2023, les punaises de lit étaient au centre des préoccupations. Si le sujet est doucement retombé, ces envahisseurs des temps modernes persistent, et de nombreuses personnes peinent toujours à s'en débarrasser.

Un problème "oublié", parfois synonyme de honte et souvent d'isolement : "Contrairement aux idées reçues, les punaises de lit ne sont pas liées à la propreté (...) Ce sont nous, humains, qui les aidons à se proliférer par nos déplacements (...) Tout le monde peut être victime de punaise de lit à son domicile", explique un médiateur de SPactions, spécialisé sur le sujet.

La maison "Oh punaise" se situe rue Villon, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Un problème de santé publique

Si certains territoires délaissent le sujet, l'ARS (agence régionale de santé) Auvergne-Rhône-Alpes rappelle son importance : "L'ARS a bien identifié que les punaises de lit était un problème de santé publique", explique Marielle Schmitt, directrice adjointe de la délégation départementale du Rhône à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Elle précise : "Bien qu'elles ne transmettent pas de maladie, elles affectent le moral, la santé mentale et le sommeil des personnes touchées."

En effet, par peur de transmission, ou par honte, les personnes touchées ont tendance à s'isoler : "Les médecins constatent des sur taux de dépression liés aux punaises de lit, cela crée de l'isolement, en particulier chez les personnes déjà en situation de précarité", ajoute le médiateur de SPactions.

Et si les punaises de lit ne présentent aucun danger physique, hormis de nombreuses piqûres désagréables, ce sont parfois les produits utilisés pour s'en débarrasser qui pêchent : "Certains utilisent des produits chimiques interdits en France pour se débarrasser des nuisibles, et cela leur pose des problèmes de santé important", alerte SPactions.

Ouverture d'une maison spécialisée

Afin de lutter contre ce fléau, SPactions , une entreprise solidaire du 8e arrondissement a inauguré ce mercredi 8 octobre la maison "Oh punaise". Installé rue Villon, le petit local accueillera habitants et professionnels, afin de les conseiller sur les mesures à adopter en cas d'infection : "C'est important de faire de la prévention pour faire tomber les idées reçues, pour communiquer sur les bons gestes et ceux à éviter", explique Marielle Schmitt. Elle ajoute : "Une fois installée, il faut aussi savoir détecter les nuisibles pour pouvoir agir de manière efficace, peu coûteuse, sans risques et sans dangers."

En complément des conseils donnés par une équipe dédiée et formée de huit médiateurs, du matériel à prix solidaire sera vendu ou loué sur place. Des opérations de sensibilisation "porte à porte", continueront également d'être menées auprès des locataires sociaux du quartier.

Une équipe dédiée et formée permettra d'aiguiller les personnes touchées par le problème.

Espace de démonstration, permettant de sensibiliser aux bonnes pratiques.

"Un service utile, qui répond à un besoin et qui crée de l'emploi", affirme Camille Augey, adjointe au maire de Lyon à l'Emploi. Car si cette Maison "Oh punaise" devrait permettre aux habitants de devenir plus autonome face au problème, cette dernière est également créatrice d'emploi. Au total, l'action "Oh punaise" embauche plus de 30 personnes issus de la privation durable d'emploi travaillant sur la Métropole.

J'ai des punaises de lit chez moi, que faire ? :

- Informez votre bailleur, vos voisins, afin qu'ils puissent être vigilants.

- Bouchez les fissures, jointez les plinthes, recollez les revêtements (tapisserie) décollés.

- Emballez les objets et meubles dans des sacs fermés ou dans du film plastique avant de les sortir des pièces infestées.

- Lavez le linge infesté et les rideaux en machine à plus de 60°C. Les vêtements doivent ensuite être conservés dans des sacs plastiques scellés jusqu’à la fin de l’infestation.

- Placez les petits objets et le linge non lavable dans un sac de congélation au congélateur à -20°C, 72 h minimum.

- Procédez au nettoyage de la zone infestée.

- Rendez vous à la maison "Oh punaise" pour plus d'informations.

