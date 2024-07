Cet été, pour lutter contre les punaises de lit, la commune de Villeurbanne organise des interventions de sensibilisation sur les marchés.

Villeurbanne alerte sur le risque de présence de punaises de lit sur la période estivale, et c'est dans cette optique que la ville prévoit des interventions de sensibilisation sur les marchés durant tout l'été.

Des stands de sensibilisation

"Pour éviter les désagréments et rappeler les bons réflexes", la ville de Villeurbanne va installer des stands de sensibilisation sur les marchés cet été, avec des horaires et des dates d'interventions sur les différents marchés de la commune.

Lire aussi : Punaises de lit : entre honte et psychose, dans les coulisses d'une intervention

Le calendrier des interventions (de 8h à 13h) :

Marché Gratte-Ciel : 25 juillet, 30 juillet, 27 août, 5 septembre

Marché Grandclément : 23 juillet, 1 er août, 29 août, 3 septembre

Marché Wilson : 24 juillet, 2 août, 30 août, 4 septembre

La ville rappelle qu'avec la période estivale et les déplacements propices à cette époque de l'année, il est important "de délivrer des informations précises,

fondées sur des connaissances scientifiques à jour", et c'est dans ce but que les salariés d’Emerjean, entreprise créée dans le cadre de l’expérimentation nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée, "vont à la rencontre des habitants pour lutter contre les idées reçues et donner des conseils pratiques".

Pour en savoir plus et tester ses connaissances : www.villeurbanne.fr/punaisesdelit

Lire aussi : La punaise de lit, le vampire des temps modernes qui hante Lyon