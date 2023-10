Punaises de lit : "Beaucoup d'insectes pour lesquels on est appelés n'en sont pas"

Depuis plusieurs semaines, les punaises de lits sont partout et font l'objet d'une certaine psychose. Jonathan Rive, responsable technique et expert punaises de lit chez Nuisiprotect, se veut rassurant.

Paris, Marseille, Angers, Rennes, toutes les villes y passent. Ces dernières semaines, la présence de punaises de lits dans les trains, les cinémas ou encore les transports en commun a affolé la toile. La société de dératisation et désinsectisation Nuisiprotect, présente à Lyon et Nice, fait face à une forte demande : "On a un flux d'interventions important lié à l'actualité".

Un contexte anxiogène source de confusion

"Cette nuit j'ai été appelé à 1h du matin par une cliente paniquée alors que ce n'était pas des punaises de lit", raconte Jonathan Rive. C'est pourquoi la première prise de contact est aujourd'hui essentielle, notamment l'envoi de photos par le client, pour limiter les interventions qui sont souvent préventives. "Ça nous permet surtout de rassurer, il y a une certaine psychose autour des punaises et beaucoup d'insectes pour lesquels on est appelés n'en sont pas".

"Il y a une certaine psychose autour des punaises et beaucoup d'insectes pour lesquels on est appelés n'en sont pas" Jonathan Rive, responsable technique et expert punaises de lit chez Nuisiprotect

Pour accompagner au mieux les clients, l'entreprise Nuisiprotect possède un standard tenu par des personnes formées pour rassurer et poser les bonnes questions (présence d'insectes, marques, piqures, dernier voyage). "On recueille un maximum d'informations pour que l'agent soit le plus performant possible". Une fois sur place, il pose les mêmes questions afin de vérifier l'étendue du problème. En cas de réelle présence de punaises de lits, "la situation est souvent plus grave que ce que le client croit", explique Jonathan Rive. Et d'ajouter : "on m'a récemment appelé pour des punaises soit-disant présentes depuis 2 semaines, en réalité ça faisait bien trois ou quatre mois".

Lire aussi : La punaise de lit, vampire des temps modernes

Les gestes pour freiner la propagation

Pour éviter de ramener des punaises chez soi, le spécialiste conseille notamment de faire une rapide inspection lors d'un séjour en hôtel et d'être vigilant au quotidien, "sans pour autant devenir paranoïaque". En revanche, il rappelle que les meubles laissés aux encombrants, "aussi beaux soient-il", présentent trop de risques et sont souvent infestés.

"Malheureusement, tout ça reste tabou, ce qui complique l'endiguement du problème" Jonathan Rive, responsable technique et expert punaises de lit chez Nuisiprotect

"Malheureusement, tout ça reste tabou, ce qui complique l'endiguement du problème", estime Jonathan Rive. Qui plus, l'intervention étant onéreuse (250 à 500 euros) et non-remboursée, de nombreuses personnes attendent trop longtemps pour faire intervenir une société de désinsectisation. En conséquence, l'expert dénombre plusieurs cas d'immeubles infestés. En revanche, "même si la situation actuelle est compliquée, il ne faut s'arrêter de vivre pour autant", insiste-t-il.