Romain Lasseur est docteur en toxicologie animale. Il revient sur la psychose collective des punaises de lit, sujet devenu éminemment politique.

Vue ? Pas vue ? La punaise de lit inquiète, affole. On en finit par se gratter par réflexe. Souvent. Mais pas que.

La presse internationale en fait ses choux gras. "Une vague de panique et de dégoût s'est propagée à travers le pays" écrit The Guardian, c'est la "paranoïa" explique Fortune, "Êtes-vous prêt pour l’apocalypse des punaises de lit ?" attaque Vice, "Horreur absolument dégoûtante en France !" lance le Berliner Kurier, "Alerte à Paris" titre El Pais, "City of Light or City of Bites ?" (Ville Lumière ou Ville des Piqûres ?) s'amuse le New York Times, "panique nationale" accroche le China Daily, etc.

La punaise de lit n'est pourtant pas nouvelle. "Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on connaît des problématiques d'infestation dans les hôpitaux, dans les transports, mais également dans le milieu hôtelier, assure Romain Lasseur, docteur en toxicologie animale et formateur de professionnels spécialistes de la lutte contre les nuisibles. Dont fait partie la punaise de lit, cet arthropode hématophage, c’est-à-dire un insecte qui se nourrit de sang. Un vampire pour faire court.

La punaise de lit, un "insecte de flux"

Si la punaise de lit est bien documentée, elle a fait sa rentrée avec fracas, massivement aidée par des vidéos particulièrement virales sur les réseaux sociaux. "C'est un insecte de flux, qui voyage avec les gens. Ce n'est pas une question de saleté ou de manque d'hygiène chez soi. C'est vraiment un insecte très opportuniste qui suit les gens partout; capable de faire 30 centimètres ou 300 kilomètres en voiture si on la transporte sur soi".

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des régions les plus touchées par le phénomène. L’incidence de consultations est la plus élevée en Auvergne-Rhône-Alpes (avec 216 consultations pour 100 000 habitants) selon un rapport de l'Inserm et de Sorbonne Université publié à l'été 2020.

"C'est le fait qu'on soit une région très attractive notamment sur le plan touristique" explique Roman Lasseur. La Coupe du monde de rugby, dont huit matchs se jouent à Lyon, n'y est peut-être pas étrangère.

Pour autant, ajoute Romain Lasseur - confirmant les dires d'un professionnel du secteur à Lyon - explique qu' "il y a une psychose en ce moment en France, et dont une partie est bien fondée. L'autre partie nous échappe réellement."

Selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), entre 2017 et 2022, plus d'1 foyer français sur 10 a été infesté par des punaises de lit. Habituellement assure Romain Lasseur, entre 1,5 et 1,6 millions de foyers français sont touchés chaque année, le chiffre avoisinerait plus les 2 millions en 2023.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Romain Lasseur

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Romain Lasseur, bonjour.

Bonjour.

Romain Lasseur vous êtes docteur en toxicologie animale. C'est l'inquiétude la plus médiatisée de la semaine en France, les punaises de lits. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'une alerte fasse les choux gras des réseaux sociaux et des médias. En tant que docteur en toxicologie animale pourquoi les punaises de lits elles reviennent aujourd'hui?

Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une psychose en ce moment en France, et dont une partie est bien fondée. L'autre partie nous échappe réellement. Alors ça fait longtemps qu'on connaît cet insecte-là puisque ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on connaît des problématiques d'infestation dans les hôpitaux, dans les transports, mais également dans le milieu hôtelier. Ce n'est pas un insecte nouveau sauf qu'aujourd'hui, supporté par la viralité de certaines vidéos dans les médias et sur les réseaux sociaux, et puis d'une réelle augmentation des infestations en France avec des voyageurs, on parle de la punaise on dit que c'est un insecte de flux ça suit les flux de gens. Donc plus les flux augmentent vers notre pays ou vers des pays étrangers et plus cet insecte peut se disséminer. Donc aujourd'hui, on a une réelle augmentation du nombre d'infestations de la punaise en France, doublé du fait que les médias ont fait une grosse caisse de résonance autour de cet insecte problématique.

Les médias et comme vous le disiez les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu notamment deux vidéos qui ont énormément circulé sur Internet, une première vidéo où il y avait une punaise de lit dans un TGV, de mémoire Paris-Lille, et une autre dans un cinéma parisien, cest vrai qu'elles ont été comme vous le disiez très virales. Est-ce que vous parce que vous êtes aussi également vous avez une double casquette vous êtes aussi fondateur et patron de Izypest à Lyon qui est spécialisé dans la lutte contre les nuisibles. Est-ce que vous avez plus d'interventions sur les punaises de lit ? Et ma deuxième question qui en découle c'est est-ce que ce sont toujours des interventions pour des véritables punaises de lit ?

Alors nous, on n'intervient pas directement. Par contre, on forme les professionnels qui interviennent, on forme entre 5 et 6 000 professionnels par an. Donc on est très au fait du nombre d'interventions qui sont faites en France. On peut dire que, depuis cet été et plus particulièrement depuis le retour de vacances, ces interventions des professionnels, en tout cas leur sollicitation, explose. Ça c'est sûr. Alors la psychose, elle génère effectivement un certain nombre de cas où les gens ont l'impression d'être piqués par des punaises parce que comme c'est viral tout le monde peut être au contact de toute cette information qui circule, font intervenir des professionnels ou des détecteurs canins avec des chiens qui détectent les punaises. Et on a de plus en plus de chantiers qui ne sont pas des punaises de lit. Néanmoins le nombre de chantiers punaises de lit détectés augmente augmente bien.

Est-ce qu'on a une idée alors très approximative du nombre de sites infestés à Lyon ou dans la métropole de Lyon ?

Alors Lyon particulièrement non mais elle ne fait pas exception à la règle qu'on observe sur le plan national, c'est-à-dire qu'on a entre 1,5 et 1,6 millions de foyers français touchés tous les ans. Et il semblerait que cette année punaises ou autres insectes parce que vous avez des gens qui se font piquer par des moustiques et donc avec cette psychose on devrait tourner autour des 2 millions de foyers touchés cette année.

Alors il y avait une étude, il me semble de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui disait que la région Auvergne-en-Alpes était la plus touchée avec notamment l'Île-de-France.

Ouais c'est ça. Les deux plus grandes régions françaises qui sont touchées c'est la région l'Île-de-France. Ça représente à peu près 30% des interventions des professionnels en France, suivie de la région du Grand Sud-Est, je dirais Auvergne-en-Alpes aussi ,qui semblerait avoisiner les 20 à 25% des interventions de professionnels. Donc oui on fait partie des régions fortement touchées par cet insecte. Mais comme les grandes métropoles françaises, la grande métropole de Strasbourg n'est pas en reste. La métropole de Bordeaux n'est pas en reste également. Donc c'est un effet métropole. Ce n'est pas forcément lié au fait qu'on soit Auvergne-en-Alpes. C'est le fait qu'on soit une région très attractive notamment sur le plan touristique comme l'est la région parisienne. Et donc dès qu'on a des flux on a des insectes en fait.

La presse américaine parle de psychose psychose française. Le sujet est devenu politique parce qu'effectivement à l'horizon, il y a les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Est-ce que on prend la mesure les autorités politiques prennent la mesure du phénomène punaise de lit ?

Malheureusement non. En fait, les autorités ne prennent pas forcément encore la mesure. Maintenant, c'est le cas. Mais ça fait maintenant plus d'un an un an et demi qu'on alarme sur la problématique du moustique, sur la problématique des rats sur la problématique de la punaise d'Elie avec très peu de réponses de l'exécutif. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut que les vidéos deviennent virales pour que le gouvernement prenne ce dossier à bras le corps. Nous ça nous convient aujourd'hui mais c'est par ailleurs un générateur d'une psychose qui ne va pas forcément non plus rendre les gens sereins . Là je rappelle que la punaise de lit est une problématique. Ce n'est pas une problématique d'hygiène chez les gens. C'est un insecte de flux. Donc, en fait, c'est un insecte qui voyage avec avec les gens. Ce n'est pas une question de saleté chez soi ou de manque d'hygiène chez soi. C'est vraiment un insecte qui est très opportuniste et donc qui suit les gens partout où on va les transporter. Puisque dans la journée, elle est capable de faire 30 centimètres et capable de faire 300 kilomètres en voiture si on la transporte sur soi. Donc oui, l'exécutif prend en compte malheureusement un peu tard ce problème cette problématique de punaise tout comme la problématique du moustique et la problématique des rats. On est à 300 jours des JO. C'est un petit peu juste mais on va faire tous les efforts qu'il faut pour qu'on puisse accueillir dignement tous les touristes.

Merci beaucoup Romain Lasseur.