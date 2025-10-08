Saône-et-Loire : partenariat avec le n°1 des logiciels de planification de transport

Matawan (Mâcon) signe un partenariat avec Goals Systems (Madrid) pour améliorer l'expérience des consommateurs.

L'entreprise maconnaise, actrice majeure de la mobilité connectée s'allie avec l'espagnol Goal Systems, leader mondial des logiciels de planification du transport. A travers ce partenariat, les deux entreprises souhaitent étendre leur influence, et se développer. Les marchés visés sont la France et l'Espagne, mais aussi le Portugal et l'Amérique latine. Des propos que corroborent Gilles Trantoul, directeur marketing de Matawan : "Ce partenariat avec Goal Systems est une étape clé dans notre stratégie de croissance. Son expertise et sa présence internationale nous permettent d’accélérer notre impact sur les marchés espagnol et latino-américain, en apportant une réelle valeur ajoutée aux opérateurs de transport".

Cependant, un double enjeu attend le couple franco-espagnol, celui de l'accompagnement "des opérateurs de transport dans l’optimisation de la gestion des ressources", ainsi que dans l'amélioration de "la qualité du service pour les usagers".

Proposer un transport plus efficace, en partageant les savoirs-faire

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans un contexte de mutation des transports publics. En effet, Matawan et Goal Systems ont tout intérêt à partager leurs expertises dans un seul but : oeuvrer pour des solutions plus performantes et durables. Concrètement, la société française apporte son savoir-faire grâce à WanReport, une plateforme digitale qui vise à informer en temps réel l'utilisateur. Une collaboration gagnante-gagnante puisque la présence de Goal Systems en Espagne et en Amérique latine permettra de déployer WanReport sur un territoire plus important. En somme, Matawan et Goal Systems oeuvrent dans un but commun : améliorer l'expérience des consommateurs.