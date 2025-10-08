Actualité
Photo Japan Touch

Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon

  • par Loane Carpano

    • De Taïwan au Japon en passant par la Corée et la Thaïlande, le Salon de l’Asie et Japan Touch transforment Eurexpo en véritable voyage culturel avec gastronomie, ateliers et expositions immersives.

    Les passionnés de culture asiatique vont être ravis, Japan Touch et le salon de l'Asie reviennent à Eurexpo fin novembre pour proposer une nouvelle édition commune. Immersion culturelle et voyage à travers l'Asie. Cette année, l'invité d'honneur du festival ne sera d'autre que Taïwan. La Corée, le Japon, le Vietnam, l'Inde et la Thaïlande seront également de la partie.

    Sur une surface de 40 000 m2, 450 exposants sont attendus pour embarquer les visiteurs dans un voyage en Asie. Au programme de l'événement : des expositions, des animations, des concerts, des ateliers culinaires, ou encore des rencontres seront proposées dans un décor immersif, propice à l’évasion.

    Culture, rencontres, ateliers...

    Les fans de pop culture trouveront leur bonheur auprès des nombreux cosplayeurs, influenceurs, auteurs de mangas et comédiens de doublage présents pour l’événement. Parmi les présences à noter cette année, celle de Brigitte Lecordier, voix française de San Goku dans Dragon Ball.

    Côté exposition, plusieurs thématiques seront présentées pour l'occasion. Entre autres, des expositions autour des jardins japonais et du cinéma taïwanais. Un espace de 100 m2 sera également dédié à la pratique d'un art floral traditionnel japonais : l’ikebana.

    Des quizz, des ateliers de danse, de cuisine, ou encore un stand de beauté coréenne seront également de la partie.

    Lire aussi : Lyon : Un week-end sous le signe de l'Asie à Eurexpo

