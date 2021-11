Lyon : dans le Rhône, près de 95 % des plus de 12 ans sont complètement vaccinés (graphiques)

Alors que le taux d’incidence est repassé au-dessus de la barre des 150, un indicateur du rebond épidémique, la couverture vaccinale des habitants du Rhône, âgés de plus de 12 ans, atteint désormais près de 95 % et environ 40 %, des plus de 80 ans ont reçu leur dose de rappel.

C’est un fait, depuis le début du mois de novembre la France connaît un rebond épidémique désormais identifié comme la 5e vague de Covid-19 par les autorités. Le Rhône n’y échappe pas, le taux d’incidence enregistré dans le département sur la semaine du 10 au 16 novembre étant même supérieur à la moyenne nationale. En effet, selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, celui-ci est désormais de 156 cas pour 100 000 habitants, une première depuis le mois de septembre, contre 134 au niveau national.

Lire aussi : Covid-19 à Lyon : les contaminations continuent d'augmenter dans le Rhône, le point en graphique

Néanmoins, pour le moment, la pression sur les services hospitaliers locaux reste contenue, en raison notamment de la forte vaccination de la population du Rhône, le vaccin limitant fortement les formes graves de la maladie. Ainsi, dans le département, 94,7 % des habitants âgés de plus de 12 ans sont désormais complètement vaccinés, ce qui représente environ 1 508 000 personnes, sur les quelque 1 882 000 rhodaniens.

Lancée début septembre pour les plus fragiles et les plus âgés, la campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19, qui a été étendue le 6 octobre aux professionnels de la santé ou encore aux pompiers, avance également. Au 17 novembre, 49 % des 75-19 ans avaient ainsi reçu leur troisième injection, un pourcentage légèrement plus faible chez les 80 ans et plus qui étaient alors près de 42 % a avoir reçu cette dose de rappel.

Lire aussi : Covid-19 : bientôt une 3e dose de vaccin pour tous les + de 12 ans en France ?

33 % des 12-17 ans ne sont pas complètement vaccinés

Néanmoins, comme le montre le graphique ci-dessous, dans certaines catégories d’âges de nombreuses personnes n’ont toujours pas complété leur schéma vaccinal. Ainsi, 33 % des jeunes de 12-17 ans du Rhône étaient dans ce cas-là, près de 11 % chez les 18-24 ans et les 65-69 ans et surtout 13 % chez les 80 ans et plus, pourtant considérés comme les plus fragiles.

Un numéro vert pour vacciner les plus âgés

Les opérations de vaccination se poursuivent donc dans le département et un numéro vert a été déployé pour favoriser la vaccination des plus âgés, le 08000 730 957. Ouvert 7 jours sur 7, de 6 à 22 heures, ce numéro permet à chaque personne de 80 ans et plus "d’être mise en relation avec un service de vaccination ou de demander une vaccination à domicile", précise l’ARS.