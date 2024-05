Lyon : 500 enfants abandonnent les écrans durant 10 jours

Plusieurs écoles lyonnaises débutent, avec leurs élèves, ce défi : se passer des écrans dix jours durant. Plus de 500 enfants et adolescents participent.

Le challenge est lancé. Ce mardi 14 mai commence le défi "10 jours sans écran". En France, 200 communes et 380 structures participent. Au total, cela représente plus de 65 000 enfants et adolescents. À Lyon, le Collège Saint-Marc, la crèche Babilou Rochecardon, l'école primaire privée Sainte Ursule, l'école primaire Alphonse Daudet et l'école primaire Frédéric Mistral participent.

Le concept se trouve dans le titre du défi : se passer des écrans dits "de loisir" pendant dix jours consécutifs. Les jeunes devront remplacer télévisions, téléphones, tablettes ou consoles par d'autres activités. Les élèves accumulent des points pour chacun des jours passés loin des écrans.

De multiples bienfaits

"La question du temps passé devant les écrans est au cœur des défis actuels en matière de santé et d’éducation", peut-on lire sur le site web du défi. Les axes de travail recherchés sont : le vivre ensemble et la citoyenneté, la santé et le bien-être, l'environnement et la consommation, l'éducation aux médias et à l'information.

"C'est un exercice de consommation responsable et de santé mentale. C’est une mobilisation sociétale qui permet de réduire la violence physique et verbale, la sollicitation publicitaire et l’obésité. Il aide à mieux délimiter la frontière qui sépare les écrans qui rendent service des écrans qui asservissent. Et les retombées sur le climat scolaire et le resserrement des liens familiaux sont réelles."