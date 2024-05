Éducation : Mon enfant ne va pas bien : que faire ?

Tout comme les adultes, les enfants traversent des épreuves qui génèrent du stress, de l’angoisse, de la tristesse… Si certaines se gèrent facilement et aident à grandir, d’autres peuvent, si l’on n’y prend pas garde, avoir des conséquences durables. Comment reconnaître un enfant ou un adolescent qui ne va pas bien ? Que faire pour l’aider ?

Lorsqu’un enfant ou un adolescent n’est pas bien, généralement il ne le verbalise pas. Il est rare qu’un enfant aille voir son parent et lui dise : “Je me sens triste, je ne vais pas bien, peux-tu m’aider ?”

D’autant que certains jeunes prennent sur eux, font beaucoup d’efforts pour s’adapter à une situation difficile et cachent leur malaise, au détriment de leur bien-être psychique. Le parent doit être à l’écoute, afin de ne pas passer à côté d’une éventuelle souffrance. Bien connaître les différentes étapes du développement de l’enfant permet au parent de ne pas s’inquiéter inutilement et de distinguer un problème passager d’un mal-être plus profond.

Ce qui doit alerter

En effet, il ne s’agit pas de s’inquiéter au moindre mouvement d’humeur. C’est fréquent pour un enfant ou un adolescent d’avoir des périodes où il se sent moins bien. Il peut avoir le sommeil perturbé, se sentir à fleur de peau…

C’est d’autant plus normal à l’adolescence, où le jeune traverse de gros bouleversements hormonaux et physiologiques. “Tant que ces perturbations restent transitoires et peu intenses, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Mais si elles durent dans le temps – au-delà d’une quinzaine de jours – et prennent des proportions importantes, il faut faire preuve de vigilance”,prévient Anne Gramond, pédopsychiatre et autrice des livres 100 idées pour mieux gérer les problèmes avec les ados et 100 idées pour aider un enfant qui va mal (éditions Tom Pousse).

“Un changement de comportement doit alerter. On a l’impression qu’il y a un avant et un après. Les manifestations du désarroi peuvent être variées : irritabilité, colère… Le jeune peut aussi se replier sur lui-même, arrêter les sorties, ne plus avoir de vie sociale… Un manque de motivation peut s’installer, avec des difficultés de concentration, des oublis ou pertes de matériel, et une chute des résultats scolaires. On doit aussi faire attention à tout ce qui touche à l’hygiène de vie : le jeune se bourre de nourriture sucrée, il fait des réserves de junk food dans un placard de sa chambre, son sommeil semble perturbé car il est tout le temps fatigué au réveil. On peut voir aussi des manifestations somatiques comme des maux de tête ou de ventre récurrents, qui s’expriment bien souvent le dimanche soir, et peuvent s’accompagner d’absentéisme. Dès lors que les problèmes persistent et que tous les domaines de la vie de l’enfant – famille, amis, scolarité… – s’en trouvent impactés, il y a une souffrance.”