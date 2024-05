"L’Italie au menu : Sano e Buono", le nouvel événement consacré à l’Italie, s’installe à la Cité internationale de la Gastronomie à Lyon du 15 au 19 mai.

Avis aux amateurs de pâtes, pizza ou encore tiramisu, l’Italie s’invite à la Cité Internationale de la Gastronomie à Lyon avec le nouvel événement "L’Italie au menu : Sano o Buono" du 15 au 19 mai.

Expositions, ateliers et dégustations

Réalisé en partenariat avec notamment La Métropole de Lyon, l’Institut Culturel italien de Lyon, la Chambre de Commerce italienne de Lyon ou encore le Research and Innovation Center de l’Institut Lyfe, l’événement promet plusieurs surprises. Tout d’abord, deux expositions, "Graffiti à cuisiner" et "Pellegrino Artussi et l’Unité de l’Italie en cuisine", seront visibles jusqu’au 30 juin.

Mais également plusieurs conférences sur l’histoire de la cuisine italienne accompagnées de plusieurs ateliers et dégustations de cafés par exemple. Le "Maestro Pasticcere" italien Antonello Cabras, classé 3e au Championnat du Monde de Tiramisu en 2023, révélera tous les secrets du célèbre dessert.

Tous les événements sont accessibles gratuitement sur inscription sur le site de l’événement.

