Lyon : 14e édition du Marché Autrement ce week-end place Lyautey

Le Marché Autrement est de retour sur la place Lyautey à Lyon 6e, les 9 et 10 avril.

Ambiance guinguette pour cette 14e édition du Marché Autrement. Producteurs, artistes, restaurateurs ou encore brocanteurs seront au rendez-vous tout le week-end, place Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon. Le concept : deux jours de marché avec animations et buvette dès 10h du matin pour échanger et chiner dans une ambiance festive et conviviale.

Les produits locaux à l'honneur

Côté alimentaire, produits frais, épicerie fine et petite restauration prennent place sur les étales. Les produits locaux sont à l’honneur. Pour les passionnés d’art et d’antiquité, une grande brocante s’installe également sur la place, avec objets déco, œuvres graphiques, street art ou encore illustrations.

Dès 19h, ce samedi, les musiciens du groupe Les 4 Lascars se produiront sur la place Lyautey, au programme : des reprises pop-rock.