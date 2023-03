Lyon : annulé ce week-end, le marché Autrement revient début mai

Le traditionnel marché Autrement, qui se tient habituellement place Maréchal Lyautey (Lyon 6e), devait se tenir ce week-end, et est finalement reporté aux 6 et 7 mai.

Il revient chaque année pour présenter les tendances et produits du terroir. Le marché Autrement, qui fait aussi la part belle au travail de designers, artistes et artisans, devait ce tenir ces 25 et 26 mars. Pour sa 16e édition, il sera finalement de retour au cœur du printemps, les 6 et 7 mai place maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement.

Toujours dans une ambiance de guinguette conviviale, la plupart des stands seront maintenus, et il sera possible de (re)découvrir de nombreux produits, pièces de seconde main, mobilier, métiers d'art, objets de décoration, etc. Une seconde édition est également prévue à l'automne, en novembre 2023.