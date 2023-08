Une boutique éphémère de livres à petits prix ouvre à Confluence

Une librairie éphémère de l’enseigne Decitre a ouvert au niveau 0 du centre commercial Confluence. La boutique propose une variété de livres neufs ou d’occasions à petits prix.

Lire à moindre coût, tel est le concept de la nouvelle librairie éphémère de l’enseigne Decitre. Cette boutique, inaugurée le 9 août dernier à Confluence, est située au niveau 0 du centre commercial. Elle restera ouverte 6 mois, du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures.

Variété d’ouvrages

L’enseigne propose de nombreux ouvrages dédiés à la jeunesse, aux voyages, à la cuisine et aux loisirs créatifs. Il s’agit pour Decitre de “promouvoir la culture à travers une consommation responsable et accessible à tous”. La librairie éphémère permet également aux clients de sélectionner des livres, de les lire et de les ramener au profit de bons d’achats.

