Nobile Mare, le restaurant sicilien de poissons de Lyon

À l’inverse des Romains, les Siciliens ont toujours préféré la mer à la terre ferme.

Les pâtes (fettucine all’Aragosta) : fettucine avec un demi homardLe 29 août 2014, Lyon Capitale s’enthousiasmait pour un nouveau restaurant, Casa Nobile, un Sicilien qui faisait face au Grand Hôtel-Dieu. Ci andiamo ! Pierre Lonobile, le débonnaire patron du Café des Jacobins, originaire de Serradifalco (Serradifarcu en sicilien), petite ville de la province de Caltanissetta, avait fait venir le pizzaïolo, son chef et le second directement de Palerme. Les recettes familiales ont connu un succès immédiat. C’était la première fois, à Lyon, qu’on voyait une file d’attente devant un restaurant.Depuis, c’est la multiplication des pains. Le clan Lonobile a créé un petit empire étendant ses terres lyonnaises : Nobile Épicerie, Forno Nobile (Presqu’île et Part-Dieu), Gelatoria Nobile (deux siècles et demi après l’arrivée, à Lyon, des glaces d’Antonio Spréafico au Jardin de Flore) et, depuis début mars, Nobile Mare.