Mobilisation lycéenne, Festival Lumière, Seixas vainqueur... Retour sur les faits marquants de la semaine du 5 au 11 octobre à Lyon et ses alentours.

1. 20 000 personnes en soutien au mouvement lycéen ce mardi, le lycée Edouard Herriot cible de mortiers d'artifice

Ce mardi 6 octobre, une manifestation réunissant lycéens, étudiants et syndicats a rassemblé 20 000 personnes à Lyon. Partie de la place Bellecour, elle a rejoint la place Guichard, avant que des groupes encagoulés ne provoquent des affrontements avec les forces de l’ordre. Les manifestants réclament plus de moyens à l'Etat, pour remplacer leurs enseignants absents et rénover les bâtiments. La suppression de Parcoursup est également réclamée.

Alors que la mobilisation s'est poursuivie à Bron ce jeudi, des lancers d'engins pyrotechniques ont été observés au lycée Edouard Herriot, dans le 6ème arrondissement de Lyon. Quatre personnes ont été blessées. Présent sur place le lendemain, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke dénonçait un "déchainement de violence", en assurant "déposer des dizaines de plaintes chaque jour" afin de confondre les responsables. Après une semaine de mobilisation, les dégâts sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont estimés entre 25 et 30 millions d’euros.

2. La baignade à Confluence validée par la Métropole de Lyon

C'était un des nombreux dossiers qui faisaient débat entre la Métropole de droite et la municipalité écologiste. Ce mercredi 7 octobre, le projet de baignade urbaine à Confluence a été validé par la collectivité dirigée par Véronique Sarselli qui évoque "une première étape dans notre ambition plus large de développer de nouveaux lieux de baignade et de fraîcheur à l’échelle de la Métropole".

De son côté, le maire de Lyon Grégory Doucet s'est félicité de cette annonce et souhaite ouvrir la baignade dès le 1er juillet 2027. "C’est le sens de l’histoire tout simplement et une réponse concrète à l'adaptation de notre ville au changement climatique", a-t-il déclaré. A noter que trois garanties ont été dictées par la Métropole : une ouverture limitée à la période estivale, des plages horaires encadrées et un dispositif de sécurité et de surveillance "adapté au site et à sa fréquentation, afin, notamment, de préserver la tranquillité des riverains."

3. Affaire Plessy : l’ancien directeur des Chartreux mis en examen pour viol

Placé en garde à vue lundi, l’ancien directeur des Chartreux Jean-Bernad Plessy est mis en examen pour viol par personne abusant de l’autorité de sa fonction et placé sous contrôle judiciaire. En septembre, une jeune majeure a déposé plainte contre le père Jean-Bernard Plessy, 63 ans, pour viols et agressions sexuelles aggravés.

Il avait été démis de ses fonctions à la tête de l'institution des Chartreux. Le diocèse avait évoqué une "relation" avec "une étudiante majeure placée sous son autorité", et a ensuite précisé qu'il était "évident" pour lui que la jeune femme était "victime de ce prêtre". Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pénale à la suite du signalement du diocèse. Le père Plessy a de son côté contesté "fermement les faits qui lui sont reprochés" par la voix de son avocat.

4. Le Festival Lumière ouvre ses portes, une semaine de cinéma à Lyon

La cérémonie d'ouverture du Festival Lumière avait lieu ce samedi 10 octobre. "En ces temps de guerre, de violence, d’obscurantisme et d’énorme souffrance, rappelons-nous ce besoin de se rassembler", a déclaré Irène Jacob, présidente de l'Institut Lumière. Une 18ème édition où les frères Coen, connus pour The Big Lebowski, No Country for Old Men, ou encore Fargo seront récompensés du Prix Lumière. Ils succèdent ainsi à Michael Mann.

Au programme, de nombreux films seront diffusés en avant-première, à l'instar de Karma de Guillaume Canet, ou Moulin de László Nemes, avec Gilles Lellouche. Au total, plus de 160 films seront projetés pendant plus d’une semaine dans la métropole lyonnaise. L'occasion de (re)découvrir les plus grands classiques du 7e art à travers des rétrospectives mis aussi des ciné concerts.

5. Le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de Lombardie à 20 ans

Le voilà son premier monument. A seulement 20 ans, le Lyonnais Paul Seixas s'est imposé sur le Tour de Lombardie (Italie) ce samedi 10 octobre. Après sa déception aux mondiaux, où il avait terminé 15e, le jeune coureur tient enfin sa revanche sur ses principaux concurrents. Entre Bergame et Côme, Paul Seixas a dominé Remco Evenepoel et consorts, en s'échappant à 18 kilomètres de l'arrivée.

Avec cette victoire, l'ancien coureur du VC Villefranche-Beaujolais met fin à cinq ans de domination de Tadej Pogaçar. Le Slovaque avait dû annoncer la fin de sa saison après sa chute lors de la Vuelta le 29 août dernier.