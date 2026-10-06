Affaire Plessy : l’ancien directeur des Chartreux mis en examen pour viol

Le Père et directeur du groupes Les Chartreux Jean-Bernard Plessy devant le bâtiment touché par les flammes (Clemence Margall)

Placé en garde à vue lundi, l’ancien directeur des Chartreux Jean-Bernad Plessy est mis en examen pour viol par personne abusant de l’autorité de sa fonction et placé sous contrôle judiciaire.

Jean-Bernard Plessy, ancien directeur de l’institution lyonnaise des Chartreux, a été présenté à un juge d’instruction ce mardi 6 octobre à l’issue de sa garde à vue et mis en examen pour viol par personne abusant de l’autorité de sa fonction, agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, rapportent nos confrères du Progrès. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

En septembre, une jeune majeure a déposé plainte contre le père Jean-Bernard Plessy, 63 ans, pour viols et agressions sexuelles aggravés. Quelques jours plus tôt, il avait été démis de ses fonctions à la tête de l'institution des Chartreux. Le diocèse avait évoqué une "relation" avec "une étudiante majeure placée sous son autorité", et a ensuite précisé qu'il était "évident" pour lui que la jeune femme était "victime de ce prêtre". Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pénale à la suite du signalement du diocèse.

Lire aussi : Affaire Plessy : accusé de viols, l’ex-directeur des Chartreux placé en garde à vue

Une enquête canonique en cours

Le père Plessy a de son côté contesté "fermement les faits qui lui sont reprochés" par la voix de son avocat. Selon l'avocate de la plaignante, Nadia Debbache, celle-ci aurait subi des "viols aggravés" et des "agressions sexuelles aggravées en raison des fonctions d'autorité exercées par le père Plessy et des éléments de vulnérabilité tenant à la victime", précisant que les "violences dénoncées ont persisté durant plusieurs mois, jusqu'en juillet 2026".

Lire aussi : Abus sexuels dans l'Église : la Société des prêtres de Saint-Irénée dans le viseur

En juillet, le prêtre, qui dirigeait l'établissement depuis 27 ans, avait écrit aux parents d'élèves, leur annonçant sa décision de démissionner. Objet également d'une "enquête canonique" de l'archevêché, il avait été ordonné prêtre du diocèse de Saint-Etienne en 1991.

Le groupe scolaire d'enseignement catholique sous contrat des Chartreux, véritable institution à Lyon, compte 4.000 élèves, allant de la maternelle au post-bac.

Lire aussi : Jean-Bernard Plessy, des honneurs à la chute