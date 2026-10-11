Après la liquidation de son ancien gestionnaire, l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey va pouvoir reprendre ses activités. Le préfet du Rhône a accordé un agrément sanitaire provisoire à la coopérative Viaterly.

L'abattoir de Saint-Romain-de-Popey continuera bien ses activités. Après la liquidation économique de la SECAT, son ancienne société gestionnaire, l'avenir du site était incertain. Ce dimanche 11 octobre, le préfet de région et du Rhône Étienne Guyot a délivré un agrément sanitaire provisoire à la société coopérative d’intérêt collectif Viaterly (VIAndes des Territoires du Rhône et des monts du Lyonnais).

Cette dernière exploitera l'abattoir au nom de la Communauté de l'Ouest Rhodanien (COR), propriétaire des lieux. "L’État poursuit son soutien économique, financier et technique à la filière", se félicite le préfet dans un communiqué.

850 000 euros débloqués, des contrôles pour garantir l'absence de souffrance animale

Une enveloppe de 850 000 euros a, par ailleurs, été débloquée afin de cofinancer des travaux d’ampleur initiés par la COR. Une somme qui correspond à des crédits du plan de relance « abattoirs » de l’État. Les activités de l'abattoir de Saint-Romain-de-Popey peuvent désormais reprendre.

A noter que les agents de l’État maintiendront cet accompagnement en fonctionnement, notamment sur l’ensemble des phases d’abattage afin de garantir l’absence de souffrance animale et valider le caractère consommable des viandes et des abats qui y sont produits. Le 3 février 2025, l'association de défense des animaux L214 avait alerté la préfecture au sujet de mauvais traitements envers les animaux. Les services de l'Etat avaient alors ordonné la fermeture administrative de l'établissement.

Un apport de 50 000 euros de la part de la Métropole de Lyon

A la fin de l’inspection, les agents apposeront l’estampille ovale, marque officielle matérialisant le travail d’inspection effectué, "permettant la commercialisation à tous les opérateurs en aval de la filière", indique Etienne Guyot, qui assure que "cet abattoir local assurera ainsi à nouveau le trait d’union entre l’espace rural de notre département et les lieux de consommations urbains dont la métropole de Lyon."

A ce propos, la collectivité présidée par Véronique Sarselli annonçait fin septembre un soutien de 50 000 euros au capital social de Viaterly, alors même que Saint-Romain-de-Popey se situe en dehors du territoire métropolitain. "Si nous voulons une agriculture locale capable de produire et de nourrir notre bassin de vie, nous devons aussi préserver les outils qui permettent d'abattre, de transformer et de valoriser cette production à proximité", justifie Bastien Joint, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’agriculture.

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