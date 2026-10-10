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(Photo by Andrej Ivanov / AFP)

Echappé à 18 kilomètres de l'arrivée, le Lyonnais Paul Seixas s'adjuge le Tour de Lombardie

  • par Romain Balme

    • Le Lyonnais Paul Seixas s'est imposé sur le Tour de Lombardie ce samedi 10 octobre. A 20 ans, il remporte son premier monument cycliste.

    Le voilà son premier monument. A seulement 20 ans, le Lyonnais Paul Seixas s'est imposé sur le Tour de Lombardie (Italie) ce samedi 10 octobre. Après sa déception aux mondiaux, où il avait terminé 15e, le jeune coureur tient enfin sa revanche sur ses principaux concurrents. Entre Bergame et Côme, Paul Seixas a dominé Remco Evenepoel et consorts, en s'échappant à 18 kilomètres de l'arrivée.

    Une performance à hauteur de ses ambitions, en témoigne ses déclarations lors de la présentation des équipes ce vendredi : "Mes ambitions, je les fixe haut. Mes sensations sont toujours très bonnes. Je n'ai pas peur de dire quand je pense que je peux être dans la bataille pour la victoire". Avec cette victoire, l'ancien coureur du VC Villefranche-Beaujolais met fin à cinq ans de domination de Tadej Pogaçar. Le Slovaque avait dû annoncer la fin de sa saison après sa chute lors de la Vuelta le 29 août dernier.

    Les cinq monuments cyclistes
    Milan-San Remo
    Tour des Flandres
    Paris-Roubaix
    Liège-Bastogne-Liège
    Tour de Lombardie.

    Lire aussi : “Lyon, c’est très bien quand on est un jeune coureur” : entretien avec le prodige Paul Seixas

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