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La boucherie Maison Vessière dans le 8e arrondissement de Lyon a été fermée temporairement en raison de manquements aux règles d’hygiène.

La boucherie Vessière quitte la Croix-Rousse, la maison Falgère réinvestit les lieux

  • par Romain Balme

    • Installée depuis 35 ans à la Croix-Rousse, la Maison Vessière cède sa place à Maxime Falgère, 27 ans. La célèbre boucherie lyonnaise possède une dizaine de boutiques dans la métropole de Lyon.

    Cela faisait 35 ans que la Maison Vessière était installée au 3, rue du mail à Croix Rousse (Lyon 4e). Cette enseigne de boucherie-charcuterie-traiteur possède une douzaine de boutiques dans la métropole de Lyon, notamment à Tête d'Or (Lyon 6e) et sur l'avenue du Point du Jour (Lyon 5e). Pourtant, cette adresse mythique va rester dans le secteur de la boucherie.

    Depuis le 18 septembre dernier, Maxime Falgère, 27 ans, est aux manettes d'une nouvelle boutique, qui a subi quelques travaux. Selon le Progrès, celui-ci possède déjà deux établissements, l'un dans la Grande Rue de la Croix-Rousse, l'autre à Sathonay-Camp. Un symbole, puisque Maxime Falgère a fait ses armes pendant 8 mois… au sein de la maison Vessière. Le nouveau propriétaire des lieux a conservé la totalité du personnel déjà présents, portant son équipe à 15 salariés.

    Lire aussi : À Lyon, la boucherie Vessière du 8e arrondissement rouvre ses portes

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