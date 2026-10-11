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Photo d’illustration @WilliamPham

A Vaulx-en-Velin, deux jeunes décèdent à moto dans un accident de la route

  • par Romain Balme

    • Le conducteur et le passager d’une moto sont décédés dans un accident de la route dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre à Vaulx-en-Velin.

    Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre. Dans le quartier de Gilbert Dru, à Vaulx-en-Velin (Est lyonnais), un violent accident a eu lieu entre une moto et une voiture, rapportent nos confrères du Progrès.

    Si les circonstances ne sont pas encore déterminées, le conducteur du véhicule à deux roues, ainsi que son passager, sont décédés malgré l’intervention des secours. Il s’agissait de deux hommes d’une vingtaine d’années. Une enquête a été ouverte.

    A noter que d’autres accidents ont été répertoriés dans la région récemment. Durant la même nuit, un homme de 25 ans est décédé sur l’autoroute A6, à hauteur de Miribel (Ain). Une autre personne, également impliquée, a été grièvement blessée. Une semaine plus tôt, deux jeunes motards sont entrés en collision, le dimanche 4 octobre, à Meyzieu. L'un d'eux est décédé tandis que le second a été grièvement blessé. La piste d’un rodéo est à l’étude.

    En 2025, 16 motards sont décédés dans un accident dans le département du Rhône.

    Lire aussi : Près de Lyon : un motard de 59 ans grièvement blessé après une collision avec une voiture

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