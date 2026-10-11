A Vaulx-en-Velin, deux jeunes décèdent à moto dans un accident de la route

Le conducteur et le passager d’une moto sont décédés dans un accident de la route dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre à Vaulx-en-Velin.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre. Dans le quartier de Gilbert Dru, à Vaulx-en-Velin (Est lyonnais), un violent accident a eu lieu entre une moto et une voiture, rapportent nos confrères du Progrès.

Si les circonstances ne sont pas encore déterminées, le conducteur du véhicule à deux roues, ainsi que son passager, sont décédés malgré l’intervention des secours. Il s’agissait de deux hommes d’une vingtaine d’années. Une enquête a été ouverte.

A noter que d’autres accidents ont été répertoriés dans la région récemment. Durant la même nuit, un homme de 25 ans est décédé sur l’autoroute A6, à hauteur de Miribel (Ain). Une autre personne, également impliquée, a été grièvement blessée. Une semaine plus tôt, deux jeunes motards sont entrés en collision, le dimanche 4 octobre, à Meyzieu. L'un d'eux est décédé tandis que le second a été grièvement blessé. La piste d’un rodéo est à l’étude.

En 2025, 16 motards sont décédés dans un accident dans le département du Rhône.

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