Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026

L’institut Lumière a dévoilé ce jeudi le programme complet de la 18e édition du Festival Lumière, qui se déroulera du samedi 10 au dimanche 18 octobre à Lyon.

Prix Lumière, invités, séances spéciales… La 18e édition du Festival Lumière, qui se tiendra du samedi 10 au dimanche 18 octobre à Lyon, se dévoile. Prix Lumière, séances spéciales, hommages… Voici tout ce qu’il faut savoir.

La billetterie complète ouvrira demain, vendredi 11 septembre, à 11 heures.

Les frères Coen reçoivent le prix Lumière

Les cinéastes américains incontournables et reconnaissables pour leur style unique, Joel et Ethan Coen recevront cette année le fameux prix Lumière et succèdent ainsi au réalisateur Michael Mann. Fargo, No Country for Old Men, The Big Lebowski, Ave César ou encore Burn after reading… Les frères Coen ont fait jouer les plus grands noms du 7e art et ont obtenu parmi les plus grandes récompenses, dont la Palme d’Or en 1991 pour Barton Fink. "Conteurs d’histoires hors pair, scénaristes orfèvres, leur sens de l’humour, leur style, leur maîtrise du récit, l’usage qu’ils font de la musique, ainsi que la troupe de comédiens qui les entoure : tout est hors norme chez ces deux artistes, dont chaque film est un événement", s’enthousiasme le Festival Lumière.

Une rencontre avec les deux cinéastes se tiendra par ailleurs le vendredi 16 octobre à 15 heures, au Théâtre des Célestins (2e arr.).

Si le film projeté en séance d'ouverture n'a pas encore été annoncé, on sait déjà que The Big Lebowski sera mis à l'honneur après la cérémonie de clôture, le dimanche 18 octobre.

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Ettore Scola, Norman Jewison… plusieurs rétrospectives au programme

Le Festival Lumière, c’est aussi, et surtout, l’occasion de (re)découvrir les plus grands classiques du cinéma, mais aussi des films moins connus, sur grand écran. Cette année encore, la programmation s’annonce riche. Parmi les rétrospectives proposées, les spectateurs pourront s’émerveiller devant plusieurs films du réalisateurs italien Ettore Scola (1931-2016), comme Nous nous sommes tant aimés, Affreux, sales et méchants, Une journée particulière, ou La Plus belle soirée de ma vie. Le Canadien Norman Jewison sera également mis à l’honneur. De L’Affaire Thomas Crown, en passant par Dans la chaleur de la nuit ou encore Justice pour Tous et Éclair de Lune, le cinéaste a bâti une œuvre d’une remarquable diversité.

Les femmes seront aussi mises sur le devant de la scène. Souvent restés dans l’ombre, les films de nombreuses réalisatrices ont été restaurés et pourront être projetés. Gilda Abreu, Maria Plyta, Wendy Toye, Paula Delsol, T'ang Shushuen, Elaine May, Marta Mészaros… Le choix pourra s’avérer compliqué. Enfin, des rétrospectives consacrées au réalisateur français Louis Daquin et au cinéma grec viennent compléter ce programme déjà bien riche.

Agnès Jaoui, Robert Heggers, Abel Ferrara...

Les célébrités seront, elles aussi, nombreuses cette année. La star du cinéma chinois Zhang Ziyi sera notamment présente le dimanche 11 octobre à la Halle Tony-Garnier pour présenter la restauration 4K du film Tigre et Dragon d'Ang Lee. Parmi les autres invités seront présents la réalisatrice, actrice et scénariste Agnès Jaoui (Le Goût des autres, Un air de famille, Cuisine et dépendance...), les réalisateurs Todd Haynes (Carol, May December, Loin du paradis, Safe...), Robert Heggers (The Witch, The Lighthouse, Nosferatu...), Abel Ferrara (Bad Lieutenant, The King of New-York, Pasolini...), Costa-Gavras (Z, Missing, Le Dernier souffle, Amen...) ou encore Claude Lelouch (Un homme et une femme, Itinéraire d'un enfant gâté...) et le prix Lumière 2023, Wim Wenders (Les Ailes du paradis, Paris Texas...). On pourra également compter sur la présence de Daniel Kamwa (Pousse-Pousse, Totor...), Andréa Bescond (Les Chatouilles) ou encore l’actrice et réalisatrice Laetitia Dosch (Le procès du chien, Le Roman de Jim, Acide...).

Les avant-premières

Cette 18e édition sera également l'occasion de découvrir encore une fois un grand nombre de films en avant-première, dont certains sont passés par Cannes au printemps, en présence de leur réalisateur. Parmi eux, La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi (prix de la Mise en scène au Festival de Cannes 2026), Karma de Guillaume Canet, Moulin de László Nemes, La Troisième nuit de Daniel Auteuil, Les Braves de Lukas Dhont ou encore Ray Gunn de Brad Bird.

Les cinés-concerts

Moments forts du festival, les ciné-concerts rythmeront aussi cette 18e édition. À commencer par la projection à la Halle Tony-Garnier de, non pas un, mais trois films de Charli Chaplin le dimanche 11 octobre. Destinée aux familles, cette séance XXL, accompagnée au piano par Didier Martel, sera l’occasion de s’émerveiller devant Charlot boxeur, Charlot chef de rayon et Charlot musicien. Les tarifs vont de 8 à 12 euros. Les réservations sont déjà en ligne depuis plusieurs jours.

Le rendez-vous est ensuite donné le jeudi 15 octobre à l’auditorium de Lyon, dans le 3e arrondissement, pour l’avant-première mondiale de la partition inédite, composée et dirigée par Don Davis, qui accompagnera la projection du chef-d’œuvre de Fritz Lang, Metropolis. La séance commencera à 20 heures.

Clara Bow aura également le droit à sa séance spéciale le samedi 17 octobre, toujours à l’auditorium de Lyon. Première "It Girl" du cinéma, Clara Bow est surtout une légende du cinéma muet, dont l’influence raisonne encore aujourd’hui. Dès 18 heures, le film Le Coup de foudre de Clarence G. Badger sera ainsi projeté avec, à l’orgue, Gabriele Agrimonti.

Tout le programme est à découvrir sur le site de l'Institut Lumière.