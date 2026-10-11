Caritatif : la course des Lumières de retour à Lyon en novembre

La traditionnelle course des Lumières revient à Lyon le samedi 7 novembre dans le 6e arrondissement de Lyon. Une partie des bénéfices seront reversés aux Hospices Civils de Lyon.

Créée en 2010, la course des Lumières est de retour entre Rhône et Saône le 7 novembre prochain. Au programme, deux courses de 5 et 10 kilomètres, et une marche de 5 kilomètres. Nouveauté de cette édition, une nouvelle épreuve de 10 kilomètres qui sera chronométrée. De quoi pousser les adeptes de la performance à participer.

Rendez-vous place du maréchal Lyautey dans le sixième arrondissement pour le départ, prévu entre 16 h 30 et 19 heures selon l'épreuve. Un village festif avec un DJ-set sera installé sur place. Egalement organisée à Toulouse et Paris, les semaines suivantes, la course des Lumières oeuvre dans un but caritatif. A Lyon, une partie des bénéfices sera reversée aux Hospices Civils de Lyon. La fin de l'évènement est prévue pour 21 heures.

En 2025, la course des Lumières avait accueilli plus de 3 000 coureurs et 75 entreprises pour une recette totale estimée à 40 000 euros. Les informations pratiques sont disponibles ici.

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