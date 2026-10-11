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M6 – Romane Chopard

M6, A450, A46... De nombreux travaux à prévoir sur les routes du Rhône cette semaine

  • par Romain Balme

    • Plusieurs chantiers perturberont les routes du département cette semaine. Voici les axes à éviter.

    Les routes du Rhône vont être perturbées cette semaine. Des travaux sont à prévoir dans le département, entrainant parfois des fermetures totales sur certains axes. C'est le cas sur la M6, l’A450 et la D301, avec des chantiers destinés à entretenir la chaussée entre le nœud de Valvert et l’échangeur n° 33 de Limonest, le nœud de Pierre-Bénite et de Brignais, et le nœud de Feyzin et le nœud de Vénissieux, entre lundi 12 et jeudi 15 octobre de 21 h à 5 h le lendemain matin.

    Du côté de Rillieux-la-Pape, il s'agit seulement de restrictions pouvant aller jusqu’à la fermeture d’une bretelle sur l’A46N. La bretelle d’entrée va être complètement fermée en aval du diffuseur n° 4 et sera limitée à une seule voie de circulation entre le diffuseur n° 3 et le Nœud des Isles, mardi 13 et mercredi 14 octobre. D’autres travaux vont également avoir lieu dans le secteur de Pierre-Bénite.

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