Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon.

Pour ce 8e jour de mobilisation des lycéens, une grande manifestation est prévue à Bron à partir de 10h. Suivez en direct cette nouvelle journée de mobilisation à Lyon et dans le Rhône.

8h55 : Un arrêté pour l'utilisation des drones ce jeudi

La préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de drone pour surveiller la manifestation qui partira de Bron à 10h.

8h40 : Une manifestation à 10h à Bron

Après les mobilisations des derniers jours, plusieurs syndicats de l'Éducation nationale appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi 8 octobre. Une manifestation doit partir de Bron à 10 heures. Le cortège se dirigera ensuite vers la place Ambroise Paré, dans le 8e arrondissement de Lyon.

8h30 : Quelques lycées impactés, des rassemblements dans les universités

La situation est relativement calme ce jeudi matin devant les établissements de l'agglomération lyonnaise. Selon la préfecture, moins d'une dizaine de lycées sont impactés par des petits rassemblements.

A noter que des manifestations sont en cours devant les universités Lyon 3, Lyon 1 et l'IEP à Lyon.