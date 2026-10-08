Actualité
Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon.

Mouvement lycéen en direct : quelques lycées impactés, manifestation prévue à 10h à Bron

  • par Vincent Guiraud

    • Pour ce 8e jour de mobilisation des lycéens, une grande manifestation est prévue à Bron à partir de 10h. Suivez en direct cette nouvelle journée de mobilisation à Lyon et dans le Rhône.

    8h55 : Un arrêté pour l'utilisation des drones ce jeudi

    La préfecture du Rhône a pris un nouvel arrêté préfectoral autorisant l'utilisation de drone pour surveiller la manifestation qui partira de Bron à 10h.

    8h40 : Une manifestation à 10h à Bron

    Après les mobilisations des derniers jours, plusieurs syndicats de l'Éducation nationale appellent à une nouvelle journée de grève ce jeudi 8 octobre. Une manifestation doit partir de Bron à 10 heures. Le cortège se dirigera ensuite vers la place Ambroise Paré, dans le 8e arrondissement de Lyon.

    8h30 : Quelques lycées impactés, des rassemblements dans les universités

    La situation est relativement calme ce jeudi matin devant les établissements de l'agglomération lyonnaise. Selon la préfecture, moins d'une dizaine de lycées sont impactés par des petits rassemblements.

    A noter que des manifestations sont en cours devant les universités Lyon 3, Lyon 1 et l'IEP à Lyon.

    à lire également
    Autouroute A43
    A412 : Genève demande l'arrêt immédiat du chantier en Haute-Savoie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Autouroute A43
    A412 : Genève demande l'arrêt immédiat du chantier en Haute-Savoie 09:13
    Mouvement lycéen en direct : quelques lycées impactés, manifestation prévue à 10h à Bron 09:11
    Rhône : face à la hausse des incidents, le Département veut sécuriser les enfants confiés à l'ASE 08:59
    Mouvement lycéen : les syndicats enseignants appellent à la grève ce jeudi à Lyon 08:38
    Olivier Faure Cédric Van Styvendael
    À Villeurbanne, Olivier Faure réclame l'interdiction des LBD face au mouvement lycéen 08:20
    d'heure en heure
    Crimes contre l'environnement: 233 arrestations en Amérique latine annonce Interpol à Lyon 07:58
    Pluie-inondation : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:40
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un jeudi entre averses et éclaircies à Lyon, seulement 15 degrés attendus 07:17
    Emploi : le Pays du Mont-Blanc réunit recruteurs et candidats jeudi 8 octobre à Sallanches 07:16
    "L'IA va générer de nouveaux stress au travail" (Eric Dejean-Servières, président de Préventica) 07:00
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Validation du projet de baignade urbaine à Confluence : "Une excellente nouvelle", se félicite Grégory Doucet 07/10/26
    L’ENS en tête des établissements lyonnais dans le classement mondial des meilleures écoles supérieures 07/10/26
    Une voiture encastrée dans un bus TCL après une violente collision près de Lyon 07/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut