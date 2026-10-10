Coup d’envoi de la 18e édition du Festival Lumière à Lyon

C’est dans une Halle Tony-Garnier électrique que Thierry Frémaux et Irène Jacob, directeur et présidente de l’Institut Lumière, ont ouvert, aux côtés de leurs nombreux invités, la 18e édition du Festival Lumière ce samedi 10 octobre.

Top départ pour le Festival Lumière. Plusieurs milliers de Lyonnais étaient réunis ce samedi 10 octobre à la Halle Tony-Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 18e édition du festival dédié au 7e art, qui se déroulera du 10 au 18 octobre. Cette année, les frères Coen recevront le prix Lumière, le vendredi 16 octobre.

Lire aussi : Festival Lumière : O’ Coen brothers !

"Merci de rendre cet événement de joie possible"

Comme le veut la tradition, Thierry Frémaux et Irène Jacob, respectivement directeur et présidente de l’Institut Lumière, étaient entourés par de grands noms du cinéma pour lancer les festivités. "En ces temps de guerre, de violence, d’obscurantisme et d’énorme souffrance, rappelons-nous ce besoin de se rassembler", a ainsi déclaré Irène Jacob au cours d’un discours très émouvant. Après plusieurs années passées à dédier le festival à "la paix, la paix dans le monde, la paix dans les institutions", la 18e édition est, elle, dédiée à la culture. "Nous avons à cœur de vivre cette édition avec vous, merci de rendre cet événement de joie possible", a encore lancé la présidente à l’adresse du public.

Quelques instants plus tard, Thierry Frémaux saluait quant à lui Joris, 12 ans, actuellement hospitalisé au centre Léon Bérard, mais présent en visioconférence : "À travers toi, gamin, c’est pour tous les enfants qui ne peuvent pas assister au festival." Fervent défenseur et passionné de cinéma, "cette espèce de miracle qui a embrasé la planète", Thierry Frémaux a pu faire découvrir en exclusivité aux spectateurs, particulièrement enthousiastes, plusieurs photos et films autochromes des frères Louis et Auguste Lumière. Un hommage a par ailleurs été rendu à Max Lefrancq-Lumière, petit-fils de Louis Lumière, et au cinéaste Jean-Paul Rappeneau, tous les deux décédés cette année. La chanteuse et pianiste Jeanne Cherhal a enfin offert un beau moment musical au public, reprenant Chanson sur ma drôle de vie de Véronique Sanson puis C’est comme ça des Rita Mitsouko.

Et avant la projection d’Une journée particulière, du cinéaste italien Ettore Scola, les stars Todd Haynes, Alexandra Lamy, Daniel Brühl, Guillaume Gallienne ou encore Andreï Zviaguintsev ont donné de la voix pour ouvrir le festival, suivi par le public peu après. Au total, plus de 160 films seront projetés pendant plus d’une semaine dans la métropole lyonnaise.

Top départ pour la 18e édition du Festival Lumière ce samedi à la Halle Tony Garnier 🎬 pic.twitter.com/b9kNvddcTI — Lyon Capitale (@lyoncap) October 10, 2026

Lire aussi : Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026