Actualité
Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Près de Lyon : éjecté de son véhicule, un homme décède dans un accident de voiture

  • par Romain Balme

    • Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre, un homme est décédé des suites d'un accident de la route à Miribel (Ain). L'autre occupant du véhicule est grièvement blessé.

    Les accidents de la route se sont multipliés dans l'agglomération lyonnaise dans la nuit du 10 au 11 octobre. Après une collision impliquant une voiture et une moto à Vaulx-en-Velin, un homme de 25 ans est décédé sur l'autoroute A46, à hauteur de Miribel (Ain), dans le sens Paris-Lyon. Selon le Progrès, les pompiers sont arrivés sur les lieux aux alentours de 20 heures.

    Un seul véhicule avec deux personnes à son bord est impliqué dans l'accident. La voiture a été retrouvée sur le bas-côté de l'autoroute, les deux occupants ont été éjectés hors de leur voiture.

    Malgré l'intervention des secours, un homme de 25 ans est décédé, le second, âgé de 22 ans et grièvement blessé a été transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Les SDIS de l'Ain et du Rhône ont été mobilisés avec quatre sapeurs-pompiers et deux véhicules. Les circonstances précises du drame n'ont pas été communiquées.

    à lire également
    Caritatif : la course des Lumières de retour à Lyon en novembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Caritatif : la course des Lumières de retour à Lyon en novembre 13:42
    Près de Lyon : éjecté de son véhicule, un homme décède dans un accident de voiture 13:00
    "Rouges-Truites", un roman de Pierric Bailly : jurassique lac 12:30
    12 000 places distribuées aux associations la saison dernière : l'heure du bilan pour la Fondation OL 11:47
    Réseaux sociaux et danses survoltées 11:14
    d'heure en heure
    "Poursuivre son soutien à la filière": la préfecture du Rhône débloque 850 000 euros pour cet abattoir 10:32
    pompier camion faits-divers
    A Vaulx-en-Velin, deux jeunes décèdent à moto dans un accident de la route 10:00
    Rhône : des octogénaires victimes d'un home-jacking orchestré sur Snapchat 09:30
    Un dimanche entre nuages et éclaircies à Lyon, 7 degrés attendus 09:00
    "Les loyers risquent de repartir à la hausse" : la fin de l'encadrement inquiète à Lyon et Villeurbanne 07:00
    Coup d’envoi de la 18e édition du Festival Lumière à Lyon 10/10/26
    Echappé à 18 kilomètres de l'arrivée, le Lyonnais Paul Seixas s'adjuge le Tour de Lombardie 10/10/26
    La caserne de Villefranche-sur-Saône cambriolée, la liste s'allonge dans le Rhône 10/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut