Près de Lyon : éjecté de son véhicule, un homme décède dans un accident de voiture

Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre, un homme est décédé des suites d'un accident de la route à Miribel (Ain). L'autre occupant du véhicule est grièvement blessé.

Les accidents de la route se sont multipliés dans l'agglomération lyonnaise dans la nuit du 10 au 11 octobre. Après une collision impliquant une voiture et une moto à Vaulx-en-Velin, un homme de 25 ans est décédé sur l'autoroute A46, à hauteur de Miribel (Ain), dans le sens Paris-Lyon. Selon le Progrès, les pompiers sont arrivés sur les lieux aux alentours de 20 heures.

Un seul véhicule avec deux personnes à son bord est impliqué dans l'accident. La voiture a été retrouvée sur le bas-côté de l'autoroute, les deux occupants ont été éjectés hors de leur voiture.

Malgré l'intervention des secours, un homme de 25 ans est décédé, le second, âgé de 22 ans et grièvement blessé a été transporté à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Les SDIS de l'Ain et du Rhône ont été mobilisés avec quatre sapeurs-pompiers et deux véhicules. Les circonstances précises du drame n'ont pas été communiquées.