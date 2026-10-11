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Rhône : une femme condamnée a deux mois de prison avec sursis pour ne pas avoir payé la pension alimentaire de son fils

  • par Romain Balme

    • À Villefranche-sur-Saône, une mère de 40 ans a été condamnée à deux mois de prison avec sursis. Elle n'avait pas réglé la pension alimentaire de son fils.

    Ce 7 octobre, une femme de 40 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône car elle n'avait pas réglé la pension alimentaire de son fils à son ex-mari, qui détient la garde exclusif de l'enfant. Un versement de 190 euros mensuels que la quadragénaire n'aurait pas effectué depuis la prononciation de son divorce en novembre 2025. En mai 2026, la caisse d’allocations familiales (CAF) avait pris le dossier en main, pour combler le manque.

    Alors que le non-versement d'une pension alimentaire devient une faute pénale à partir de deux mois, la prévenue s'est défendue en répondant qu'elle pensait remettre le chèque à son fils lors de ses week-ends de garde. Problème : elle n'userait pas de ce droit de visite, et son fils refuserait de la voir.

    Si les sommes ont désormais été réglées, à son ex-mari mais aussi à la CAF, le doute persiste sur la mise en place d'un prélèvement automatique pour les prochaines échéances. Dans son jugement, la procureure a retenu que la prévenue n'avait pas payé non pas par manque d'argent, mais plutôt "par volonté de se soustraire à cette obligation", rapporte le Progrès. La mère de famille a donc été condamnée à deux mois de prison avec sursis. Le tribunal a ajouté qu'il s'agissait d'une peine lourde dans ce type de dossier.

    Lire aussi : Rhône : un homme condamné à deux ans de prison ferme pour des violences conjugales

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