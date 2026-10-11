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le conseil d’administration de l’OL fondation (crédits photos : @OL)

12 000 places distribuées aux associations la saison dernière : l'heure du bilan pour la Fondation OL

  • par Romain Balme

    • 12 000 places distribuées aux associations, réduction du volume des déchets, dispositif d'audiodescription renforcé... La Fondation OL fait le bilan de la saison 2025-2026.

    Réunie cette semaine au Groupama Stadium, la Fondation OL dresse son bilan de la saison 2025-2026. Fondée en 2007 avec comme premier président Sonny Anderson, la structure s'engage sur des projets d'intérêt général sur le territoire lyonnais. Trois piliers structurent ses programmes d'accompagnement : "offrir de l’espoir grâce au football, favoriser l’égalité des chances et sensibiliser à l’environnement." Aujourd'hui présidée par Thierry Frémeaux, la Fondation OL compte parmi son administration la capitaine de l'OL Lyonnes Wendie Renard, ou encore l'ancien sélectionneur des bleus Raymond Domenech.

    Pendant l'exercice 2025-2026, la structure affirme avoir distribué plus de 12 000 places aux associations locales pour les matchs des équipes masculines et féminines au Groupama Stadium. Depuis une quinzaine d’années, les équipes sportives de l’OL interviennent également auprès des hôpitaux lyonnais, "afin d’apporter des instants de réconfort et de soutien aux enfants hospitalisés", souligne la Fondation dans un communiqué. Un engagement qui s’est matérialisé par de nombreuses rencontres avec de jeunes malades, des accueils aux séances d’entrainement, ainsi que des immersions en match grâce au robot de téléprésence.

    Douze enfants accompagnés par la Fondation ACOLEA ont également représenté l’OL lors du Tournoi de l’enfance, après une rencontre avec les joueurs à Décines.

    Le dispositif d'audiodescription fait peau neuve

    Dans une démarche d'égalité des chances, la fondation annonce renforcer son dispositif d’audiodescription pour les spectateurs déficients visuels. A la fin de la saison dernière, ce dernier a été déployé via le réseau Internet. Les utilisateurs peuvent donc désormais suivre le match via leur propre smartphone, avec leurs écouteurs.

    La Fondation OL indique également avoir consenti à améliorer sa gestion des déchets, dont le volume a été diminué de 10%, avec un taux de recyclage conséquent de 71 %.

    Lire aussi : Football : Après la trêve, l’OL rate son retour et s’incline contre Lens 

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