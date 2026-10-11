"Rouges-Truites", un roman de Pierric Bailly : jurassique lac

Les hasards de voisinage font parfois bien, ou mal, les choses. Tout dépend de quel point de vue on se place…

En tout cas, Delphine et son frère Cédric mènent avec leurs parents une vie plutôt tranquille dans un petit hameau du Vercors. Ils se lient d’amitié avec leurs nouveaux voisins, Pascal, un veuf taciturne, et ses deux enfants qui ont leur âge.

Léo a déjà tout d’une petite frappe, sa sœur Paloma est une passionnée de littérature au caractère bien trempé. Frangins et frangines vont tous à la même école et tout semble aller comme sur des rails. D’autant que Delphine et Paloma se découvrent une attirance mutuelle dévorante.

Sauf que ça déraille. Leur professeur de sport, Michel, surnommé “le druide”, disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Et quelque temps plus tard, lors d’une nuit d’avril 1998, Pascal est retrouvé mort chez lui, le crâne fracassé par une balle. Ses deux enfants, Léo et Paloma, ont pris la fuite. Nouvelle disparition…

Nous n’irons pas plus loin que ce bref résumé des premiers chapitres du dernier roman de Pierric Bailly (auteur des excellents Polichinelle, Michael Jackson ou encore Le Roman de Jim). Afin de ne pas déflorer le suspense que l’écrivain réussit ici à parfaitement entretenir. D’ailleurs, il n’est pas interdit de penser à Stephen King tant il parvient à créer des atmosphères oppressantes où la violence ne cesse de monter, comme si c’était le seul exutoire.

On rajoutera toutefois que Pierric Bailly nous emmène au Mexique, et en Afrique, avant de revenir sur ses terres littéraires favorites : le Jura dont il est originaire (même s’il est établi à Lyon depuis des années). En effet, la dernière partie du livre a pour cadre le lac des Rouges-Truites. Un endroit sauvage, isolé du monde, dont la beauté et la tranquillité se révéleront trompeuses. On tient là l’un des plus haletants page-turner de cette rentrée littéraire.

Rouges-Truites – Pierric Bailly, éditions P.O.L, 336 p., 22 €.