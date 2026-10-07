Validation du projet de baignade urbaine à Confluence : "Une excellente nouvelle", se félicite Grégory Doucet

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a salué la décision de la Métropole de Lyon de poursuivre le projet de baignade dans la darse de Confluence (2e arr.) et espère désormais pouvoir tenir les délais pour ouvrir le site à l’été 2027.

Après plusieurs semaines d’incertitude du côté de la Ville de Lyon, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de soulagement. La Métropole de Lyon a en effet annoncé ce mercredi valider la poursuite du projet de baignade dans la darse de Confluence, située dans le 2e arrondissement, après avoir trouvé un "accord" avec la municipalité écologiste.

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Une ouverture possible dès le 1er juillet 2027 ?

Une décision "attendue", des mots du maire Grégory Doucet, qui s’est félicité de cette nouvelle quelques heures après l’annonce. "Nous avions tout prévu pour que ce projet puisse voir le jour", déclare-t-il, assurant que la convention d’exploitation du site par la Ville de Lyon devrait être signée "dans les prochains jours". Et d’ajouter : "C’est le sens de l’histoire tout simplement et une réponse concrète à l'adaptation de notre ville au changement climatique."

Alors que l’été 2026 a été l’un des plus chauds jamais enregistrés, avec notamment cinq vagues de canicule, les Lyonnais pourront, si les délais sont donc tenus, se baigner dès l’été prochain à Confluence. Pour rappel, le site comprendra trois bassins au sein d’un périmètre de 1 500 m2, dont la maîtrise d’ouvrage sera confiée à la SPL Lyon Confluence. Ils auront trois usages : récréatif, d’abord, destiné au plus grand nombre (deux bassins seront dotés de fonds aménagés), et sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage. "L’idée est que l’on puisse ouvrir dès le début de l’été. J’avais fixé la date du 30 septembre pour obtenir une réponse car nous avions estimé qu’il nous fallait neuf mois pour tout concevoir et installer. On devrait normalement tenir ces délais. Maintenant, je ne mets pas ma main au feu sur le 1er juillet, mais nous comptons sur nos entreprises pour que cela soit le cas", poursuit l'édile, prudent.

Le maire de #Lyon, Grégory Doucet, salue une « excellente nouvelle » après que la Métropole de Lyon a donné son feu vert pour lancer le projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence. pic.twitter.com/UD0mBJLICx — Lyon Capitale (@lyoncap) October 7, 2026

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Les conditions de la Métropole "sont intégrées au projet"

Concernant les conditions fixées par la Métropole de Lyon - ouverture limitée à la période estivale, plages horaires encadrées et dispositif de sécurité "adapté au site et à sa fréquentation, afin de, notamment, préserver la tranquillité des riverains" - Grégory Doucet rassure : "Ce sont des éléments qui sont intégrés au projet, notamment celui de la sécurité et de la tranquillité publique qui sont des prérogatives de la Ville. Bien évidemment que chaque projet que nous menons ne fait pas l’impasse sur ce sujet."

Si certains riverains ont pu exprimer des craintes quant au projet, l’édile lyonnais garantit que le site pourra "évoluer dans le temps grâce aux retours sur expérience". "Après la consultation citoyenne et les rencontres sur le terrain, c’est peu dire que l’association des parties prenantes a été dès le départ au cœur de notre démarche. C’est donc naturel d’assurer un suivi", complète Grégory Doucet. La qualité de l’eau sera, elle aussi, constamment surveillée. Julie Nublat-Faure, adjointe déléguée aux Sports, confirme : "Le site de la darse est exceptionnel à bien des égards. Toutes les études bactériologiques montrent que, même avec de fortes chaleurs, l’eau est de très bonne qualité parce que la darse se trouve sous la nappe naturelle de la Saône qui vient l’oxygéner. Elles se poursuivront lorsque le site sera ouvert."

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La future baignade pourra enfin accueillir 300 personnes en simultané durant la période estivale. Les équipements seront ensuite démontés afin de garantir leur qualité. Pour l’heure, les discussions sont encore en cours quant à la gratuité ou non du site. "On reste dans le timing, mais on a un gros challenge pour tenir les délais, donc maintenant, on se retrousse les manches pour faire en sorte que dès l’été prochain tout le monde soit en maillot de bain", sourit Grégory Doucet.

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