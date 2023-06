Lyon : près de deux milliards d'euros investis dans le métro d'ici 2035

Près de deux milliards d'euros seront investis pour moderniser le métro sur le réseau TCL à Lyon à horizon 2023.

Ce mercredi, le président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités a présenté le plan d'investissement de modernisation du réseau métro de TCL. Au total, ce sont 1,7 milliard d'euros qui seront investis d'ici 2035 notamment pour faire face au l'augmentation de la fréquentation dans les transports en commun lyonnais.

La ligne A automatisée à horizon 2035

"A horizon 2040, la plupart des lignes seront saturées, même en prenant les estimations basses de fréquentation", précise Bruno Bernard. Chaque ligne du métro bénéficiera ainsi d'investissements pour renforcer leur fiabilité et augmenter notamment les fréquences.

Plan d'investissement métro Lyon. (@Sytral Mobilités)

La ligne A, qui "rentre dans son dernier cycle de vie", fait actuellement l'objet d'une opération de rénovation pour prolonger la durée de vie du matériel actuel. A horizon 2035 l’ensemble des systèmes et du matériel roulant arrivant en fin de vie sera remplacé et la ligne intégralement automatisée. Un chantier dont le budget s'élève à 686 millions d'euros et qui permettra de déployer des portes palières pour empêcher les intrusions sur les voies et d'acheter 20 nouvelles rames automatiques de grande capacité. La ligne A sera également équipée de caméras à partir de 2025.

Sept à neuf nouvelles rames pour la ligne C

Du côté de la ligne B, les travaux de prolongement sont en phase de finalisation, des premiers trajets tests ont déjà été réalisés. A la mise en service des deux nouvelles stations à Oullins et Saint-Genis-Laval, de nouvelles rames seront progressivement déployées pour atteindre une capacité supplémentaire de 50 % à horizon 2025.

Investissements métro lyonnais. (@DR Sytral Mobilités)

Pour la ligne C, unique ligne de métro à crémaillère, les cinq rames actuellement en exploitation seront elles-aussi obsolètes d'ici 2035. Sytral Mobilités en profitera pour augmenter la performance de la ligne en achetant sept à neuf nouvelles rames et en créant une double voie entre les stations Hénon et Cuire. Un investissement chiffré à 239 millions d'euros.

Enfin, les systèmes de pilotage de ligne D seront remplacés et 18 nouvelles rames seront achetés, le tout pour un investissement total de 339 millions d'euros.

