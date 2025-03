Les terrasses éphémères font leur grand retour ce samedi à Lyon

Ce samedi 1 mars marque le retour des terrasses éphémères à Lyon. 3000 installations temporaires dont 1200 sur des places de stationnement débarquent.

Les beaux jours reviennent, et avec eux, les terrasses éphémères. Dès ce week-end, plus de 3 000 installations temporaires, dont 1 200 sur des places de stationnement, reprennent vie à Lyon pour accueillir les clients jusqu’à minuit en début de semaine, et jusqu’à 1 h du matin les autres jours.

Cette reprise tombe à point nommé, alors que la météo s'annonce clémente, avec un ciel ensoleillé et des températures avoisinant les 15°C pour la deuxième semaine des vacances de février. Une aubaine pour les restaurateurs et les Lyonnais en quête de convivialité en extérieur.

Lire aussi : Terrasses d’exception : 20 lieux insolites et uniques à Lyon et ses alentours

À noter que ces terrasses saisonnières sont désormais régies par un nouveau règlement, en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars 2024, qui prolonge leur accessibilité jusqu’au 1ᵉʳ novembre, soit trois mois de plus qu’auparavant.