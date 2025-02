Dès samedi 1er mars, les terrasses installées sur les places de stationnement et trottoirs sont de retour. Une arrivée anticipée de deux mois, due au nouveau règlement en vigueur.

Alors que les jours s'allongent et que les températures semblent s'adoucir, l'arrivée des terrasses se fait de plus en plus attendre. Bonne nouvelle, celles-ci seront de retour dès samedi 1er mars. Une annonce concernant l'ensemble des terrasses lyonnaise, dont celles installées sur les places de parking et trottoirs. Il sera donc possible de siroter son verre en extérieur de sept heure à minuit les dimanches, lundi et mardi, et, de sept heure à une heure du matin le restant de la semaine.

Une installation anticipée liée au nouveau règlement mis en vigueur par la Ville de Lyon. Ce dernier stipule que les terrasses sur stationnement fonctionneront désormais sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir. Ainsi, elles seront désormais en place du premier samedi de mars au premier dimanche de novembre, soit trois mois de plus que dans le passé.

