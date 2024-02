Attaque d'une conférence à Lyon : deux membres de l'ultradroite écroués

Sept membres de l'ultradroite ont été mis en examen et deux écroués vendredi. Ils sont suspectés d'être impliqués dans l'attaque d'une conférence sur Gaza le 11 novembre dernier à Lyon.

Vendredi 9 février en soirée, trois membres présumés de groupes d'ultradroite, suspectés d'être impliqués dans l'attaque d'une conférence sur Gaza le 11 novembre dernier à Lyon, ont été mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, a indiqué le parquet de Lyon.

Selon nos confrères de Tribune de Lyon, l'un d'entre eux serait Eliot Bertin, leader du groupuscule Lyon Populaire. Lui et un autre suspect ont été placés en détention provisoire.

Sept personnes mises en examen

Pour rappel, vendredi après-midi, le parquet indiquait déjà que quatre personnes présentées aux magistrats instructeurs le jeudi avaient été mises en examen, dont deux pour port d'arme en plus des deux chefs retenus contre l'ensemble des sept individus. Ils avaient tous été interpellés mardi lors d'une opération de police judiciaire. Au total, cinq personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Lire aussi : Un cadre de l'extrême droite lyonnaise écope de six mois de prison ferme

Le 11 novembre dernier, plusieurs dizaines d'individus cagoulés et armés de feux d'artifice et de bâtons avaient tenté de s'introduire dans le local associatif Le Maison des passages au sein duquel se tenait une conférence sur Gaza, organisée par le Collectif Palestine 69. Sept personnes avaient été blessées et trois d'entre elles transportées à l'hôpital.

Un homme avait été interpellé puis placé en détention provisoire. Il était équipé "d'une batte de baseball en bois, d'un poing américain, d'un protège-dents" et de deux colliers de serrage, selon le parquet de Lyon. L'attaque avait été revendiquée sur une boucle d'extrême droite Telegram par le groupe informel "Guignol Squad".

Lire aussi : Agression raciste à Lyon : une peine exemplaire pour un dossier complexe