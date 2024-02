Grégory Doucet demande la dissolution d'un groupe d'extrême droite lyonnais : "Un impératif à mettre en œuvre"

Dans un contexte marqué par une actualité judiciaire chargée pour les militants de l'extrême droite lyonnaise, le maire de Lyon, Grégory Doucet écrit au ministre de l'Intérieur pour demander de nouveau la dissolution des Remparts.

Dans un courrier envoyé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le maire de Lyon, Grégory Doucet appelle de nouveau à engager une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite identitaire Les Remparts qu'il considère comme "un impératif à mettre en œuvre le plus rapidement possible".

"Cette dissolution n'aura de réel impact que si vous prononcez également la résiliation des baux et la dévotion des biens de l'association"

Une semaine après la condamnation de deux militants d'extrême droite à de la prison ferme pour une agression dont le mobile raciste a été retenu par le tribunal, le maire de Lyon juge que cet acte "illustre la montée en violence de ces militants haineux, et en préfigure d'autres".

Par ailleurs, huit individus présentés comme proches des mouvements d'ultra-droite ont été interpellés mardi 6 février - dont selon nos confrères de Tribune de Lyon, le leader du groupuscule d'extrême droite nationaliste, Lyon Populaire - suspectés d'être impliqués dans l'attaque d'une conférence sur Gaza le 11 novembre dernier dans le 5e arrondissement de Lyon.

La Traboule, bar associatif des Remparts à Lyon.

Pour Grégory Doucet, la dissolution des Remparts "permettra temporairement de désorganiser l'extrême droite lyonnaise qui se sert de son local comme base arrière pour ses expéditions. Mais cette dissolution n'aura de réel impact que si vous prononcez également la résiliation des baux et la dévotion des biens de l'association afin qu'une autre entité ne reprenne pas immédiatement le relais comme ce fût le cas en 2021 après la dissolution de Génération identitaire".

Dans une interview accordée ce mardi matin à nos confrères de BFM Lyon, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio a concédé vouloir obtenir "au plus vite" la fermeture de la Traboule, le bar associatif des Remparts, en rappelant néanmoins vouloir le faire sur la base d’un "travail solide", qui "tienne après en justice". Dans un autre entretien accordé au Figaro Lyon, elle dit cibler également le groupe Lyon Populaire et plus largement "tout ce qui est extrême et violent pour la sécurité du citoyen", assure-t-elle.

