La préfecture du Rhône a dévoilé le bilan de la délinquance dans le Rhône en 2023. La lutte contre les trafics de stupéfiants s'est intensifiée, tandis que les violences intrafamiliales et sexuelles sont en augmentation.

Ce mardi, la préfecture du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé son bilan de la lutte contre la délinquance dans le département du Rhône et dans la métropole lyonnaise en 2023. L'année dernière, la lutte contre les trafics de drogues et la sécurité ont été renforcées d’après la préfecture du Rhône, tandis que les violences intrafamiliales et les violences sexuelles ont augmenté.

Une priorité sur le trafic de drogues et la sécurité

D’après le bilan dressé par la préfecture du Rhône, les opérations "Place nette" (notamment au Tonkin à Villeurbanne), de la police nationale, et "Tempête", de la gendarmerie nationale, ont permis d’obtenir des "résultats intéressants." Les interpellations de trafiquants de drogues auraient ainsi augmenté de 15 %, soit 1 500 individus arrêtés, et 26 points de deal auraient également été démantelés. Les consommateurs de drogue ont aussi été visés par ces opérations, "près de 6 200 amendes forfaitaires délictuelles" auraient été délivrées l’année dernière.

Lire aussi : Sécurité à Lyon et dans la métropole en 2022, quel bilan ?

Toujours d’après la préfecture du Rhône, les violences commises sur la voie publique et notamment dans les transports en commun sont en baisse. Les vols avec violences enregistrent une baisse de 21 % par rapport à 2022, tandis que les violences dans les transports baissent de 28 %.

Les cambriolages de logements et de commerces ont également diminué de 20 % selon les chiffres, que nous vous dévoilions dès la semaine dernière sur Lyoncapitale.fr. Enfin, environ 1 000 "étrangers présentant des risques de trouble à l’ordre public" auraient été expulsés en 2023, soit une hausse de 25 %.

Lire aussi : "La sécurité ça n'a pas de prix": Wauquiez se félicite de la baisse de la délinquance dans les TER

Les violences sexuelles en forte hausse

Le bilan est plus mitigé concernant les violences sexuelles, puisque l’année 2023 enregistre une hausse de 20 %. Les violences intrafamiliales augmentent également de 6,5 %, "une tendance observée depuis plusieurs années (…) qui s’explique principalement par une libération de la parole et donc un dépôt de plainte plus systématiquement", temporise toutefois la préfecture du Rhône

Lire aussi : Chiffres de la délinquance dans le Rhône : les violences sexuelles en forte hausse